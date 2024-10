Ricardo Quintela presentó su lista para enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner por la conducción del PJ

Finalmente y cerca del cierre estipulado a la medianoche, Ricardo Quintela presentó su lista para las elecciones del PJ nacional que tendrán lugar el próximo 17 de noviembre donde competirá contra Cristina Fernández de Kirchner.

La lista de candidatos a vicepresidentes está encabezada por Magda Ayala, actual intendenta de Barranqueras en Chaco. Le sigue el ex gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y Mariana Gadea, secretaria gremial de UPCN en CABA.

En cuarto lugar se encuentra Roque Álvarez, presidente del Bloque Peronista de la Legislatura Provincial de Tucumán, y cierra la lista Alba Sánchez, intendenta de La Viña, Salta.

“Queremos armar una propuesta con cuatro, cinco personas conocidas y el resto que sea gente nueva. Queremos una representación lo más federal posible. Los últimos cuatro presidentes fueron de Capital Federal”, había señalado el riojano en la antesala a la oficialización de los nombres que lo acompañarán en su disputa frente a Cristina Kirchner.

Asimismo, pidió "cuidar a Axel Kicillof" luego de que Cristina Kirchner lo tildara de traidor. "Le pedí que no se metiera para que no se genere ningún tipo de suspicacia. La verdad es que está teniendo un rol importantísimo y debe asumir la responsabilidad de ese rol y no inmiscuirse en este tema para que podamos tener una competencia tranquila", sostuvo por la mañana.

"No es Cristina el problema. El problema es la vuelta de hoja que se dio con la expresión popular en favor de Milei. Es necesario modificar muchas cosas: la organización, las expresiones, el lenguaje. El peronismo necesita una renovación en formas, métodos, gestos, actitudes", reclamó.

De esta forma, la expresidenta alcanzó 140.000 avales para su postulación; mientras que el mandatario provincial reunió el último respaldo de un PJ provincial en la última semana, a partir de la rúbrica del chaqueño Jorge Capitanich.

