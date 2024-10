Quintela dijo no se baja de la presidencia del PJ y pidió "cuidar a Kicillof" luego de que Cristina lo tildara de traidor

Sin dudas que las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner no pasaron desapercibidas. La exvicepresidenta tildó de traidor a quien era su "hijo político" hasta el momento porque no se pronunció a su favor en la interna que definirá la presidencia del Partido Justicialista. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, ahora confirmó que irá mano a mano con CFK y pidió cuidar la figura del gobernador de Buenos Aires.

"Hay que proteger y cuidar a Kicillof, porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy los argentinos. Por eso hay que protegerlo. Le pedí que no se metiera para que no se genere ningún tipo de suspicacia. La verdad es que está teniendo un rol importantísimo y debe asumir la responsabilidad de ese rol y no inmiscuirse en este tema para que podamos tener una competencia tranquila", dijo Quintela en Mitre este sábado por la mañana sobre la postura que ha tomado el gobernador bonaerense en la fuerte interna del partido.

Luego aseguró que: "No es Cristina el problema únicamente, creo que hay un tema de cansancio. Hay que modificar conductas, métodos, formas, actitudes, gestos y hasta el lenguaje. Hay un cansacio, inclusive, de la dirigencia en la cual me incluyo aunque puedo ser un poco más nuevo".

"Por supuesto que voy a la interna con Cristina. Estamos ultimando los detalles de la lista, lamento esta situación, pero creo que es necesario", confirmó. Sostuvo que incluirá personas nuevas y otras caras conocidas del peronismo con responsabilidad en las provincias.

Al mismo tiempo, el gobernador riojano insistió en que hay que bajar los decibeles para poder fortalecer al peronismo construyendo consenso con otras fuerzas políticas y sociales.

En paralelo, en el ala kirchnerista explotaron de furia contra Axel Kicillof. "No queremos más ni los Poncio Pilatos ni los Judas”, dijo Cristina en una reunión en SMATA este viernes, lo que avivó aún más el fuego interno en el peronismo producto de las elecciones y candidaturas.

Quintela recogió el guante en apoyo al gobernador de Buenos Aires y sostuvo: "No hay que subestimar a Axel".