El contundente descargo de Mechi Llano tras los escraches en la UNCuyo

La diputada nacional por Mendoza, Mercedes Llano, regresó a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) a dar clases luego de ser declarada "persona non grata" y bajo un clima de tensión y escraches por votar a favor del veto presidencial de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

Luego de concluida su tarea docente, la libertaria y mendocina publicó un comunicado en sus redes sociales donde denunció los escraches que la tuvieron como apuntada durante este viernes en la casa madre de estudios de Mendoza.

"Al par de señoras docentes 'feministas' intolerantes y fascistas que me agredieron con carteles, gritos y golpes en los vidrios en plena hora de consulta, esperándome patoterilmente en la puerta del baño, les digo: No me van a amedrentar y voy a seguir luchando por el pluralismo. Las ideas no se matan. Nadie puede arrogarse la propiedad del pensamiento y de la universidad", lanzó.

En la continuidad del escrito publicado en la red social X (antes Twitter), aseguró que se trató de un "aislado ataque de ese par de docentes" lo que no impidió que las clases se desarrollaran "con total normalidad y altísima participación de los estudiantes". También indicó que "el Decanato y el Rectorado se ven en la obligación de asignar personal de seguridad ante los grupúsculos amigos de la violencia".

Por último, valoró a quienes la bancaron: "Gracias a los docentes de la casa y estudiantes que me expresaron cálidamente su apoyo, aprecio y respeto".

Mercedes Llano dio clases custodiada

Este viernes, en el marco de un clima hostil para con la diputada nacional, hubo carteles de su cara y de los otros diputados mendocinos que votaron en contra de la ley de financiamiento. En este contexto, se la vio dando clases de consulta dentro de un aula, custodiada afuera por dos guardias de seguridad privada de la misma casa de estudios.