Tras la catarata de críticas, Mercedes Llano desmintió no haber concursado para ser docente en la UNCuyo

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Mercedes Llano, quien en los últimos días fue cuestionada por votar a favor del veto de la Ley de Financiamiento Universitario, se refirió a las críticas en su contra, principalmente aquellas relacionadas a su rol como docente en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

De los diez representantes mendocinos, tanto Mercedes Llano como Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez acompañaron el veto impulsado por el Gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei. Los tres fueron declarados por el Consejo Superior de la UNCuyo como "persona non grata", aunque la peor parte se la llevó a Llano debido a que se desempeña como profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la institución.

La principal crítica dirigida hacia Mercedes Llano es que no apoyó la Ley sancionada por el Congreso aún siendo parte activa de la comunidad universitaria. Precisamente, en esta ocasión, desmintió no haber concursado para su cargo. A través de un comunicado, expresó: "Frente a la circulación de información errónea, aclaro que soy docente adjunta interina por concurso con dedicación simple en la cátedra 'Administración de los Recursos Humanos' de la carrera Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo desde el año 2015, según resolución N° 255/15, y desde el 2019 estoy temporalmente a cargo de la cátedra, por disposición de las autoridades, a causa de la jubilación de la anterior titular".

Uno de los documentos compartidos por Mercedes Llano.

Y agregó: "Me encuentro a la espera del llamado a concurso como titular de cátedra, aprobado en el 2020 por resolución N° 16/2020 del Consejo Directivo de la FCPyS (Expte. Digital N° 6421/2023), y que todavía no se sustancia".

"También estamos a la espera de que el Rectorado y/o el Consejo Superior contesten mi requerimiento notarial y/o se pronuncien públicamente sobre la declaración de persona non grata, la cual a la fecha no ha sido publicada en su digesto administrativo e incluso no habría sido aprobada por el Consejo Superior, según nos han informado por privado, pero tampoco han desmentido frente a su amplia difusión en todos los medios locales y nacionales", concluyó en su escrito la dirigente del Partido Demócrata.