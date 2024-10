Celso Jaque dio detalles de los proyectos para desarrollar la minería en Mendoza

El intendente de Malargüe y exgobernador de Mendoza, Celso Jaque, participó recientemente en un plenario de comisiones de la Legislatura junto a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, donde presentaron un proyecto clave para el futuro minero de la provincia.

Se trata de la ratificación de 34 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) correspondientes a exploraciones mineras en la zona conocida como "Malargüe Distrito Minero Occidental". En MDZ Radio 105.5 FM, Jaque remarcó la importancia de este avance para el desarrollo económico de Mendoza y destacó la necesidad de una política de Estado a largo plazo en materia minera.

Jaque subrayó que "el mayor desafío que tiene la política mendocina hoy es ser capaz de generar una verdadera política de Estado respecto de lo que significa la actividad minera". Además, recordó que en 2006 la política provincial "estableció condiciones para el desarrollo de la minería metalífera en Mendoza", lo cual sigue vigente, y ahora corresponde a la Legislatura ratificar las decisiones ejecutivas sobre las declaraciones de impacto ambiental.

El intendente insistió en la necesidad de ver la minería como un proyecto a largo plazo también con la intención de no generar grandes expectativas. "Estamos hablando de la etapa de prospección o exploración, pero para llegar al estadio de una explotación pueden pasar diez o más años", dijo y explicó que "esto implica la necesidad de que hoy las fuerzas políticas generen espacios para discutir y garantizar participación".

Jaque, peronista de larga trayectoria, reconoció que actualmente forma parte de un gobierno municipal de un partido distinto al que lidera la provincia, pero hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas en favor del desarrollo de Mendoza. "Aquellas cosas que le hacen bien a Mendoza tienen que quedar muy al costado de todos los intereses personales, partidarios que puedan existir", afirmó.

El exgobernador también hizo hincapié en reforzar los controles a través de la Policía Minera ya que "para sostener y fortalecer la licencia social que hoy existe en el departamento, pero que tenemos que generar el resto de la provincia, el desarrollo minero requiere de un control estricto en el desarrollo". Agregó que "parte de estos recursos tienen que quedar en el departamento y nos pueden permitir fomentar otro tipo de actividades económicas que en el futuro reemplacen a las actividades de recursos no renovables".

Por último se refirió a la interna del Partido Justicialista: "No es un momento de internas, hay que hacer un gran esfuerzo para llegar a una lista de unidad teniendo presente que no sobra ningún peronista", afirmó y expresó su respaldo a la posible candidatura de Emir Félix para liderar el partido en la provincia: "Si Emir quiere tomar la posta, contará con mi apoyo, porque entiendo que no solo tiene capacidad, sino que ha demostrado también gestión y que tiene una idea clara de cuáles son las funciones que debe cumplir nuestro partido y cuáles son los desafíos que tenemos por delante".

Escuchá la entrevista completa: