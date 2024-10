Militantes libertarios fueron agredido antes del acto de Karina Milei en La Plata

Militantes libertarios denunciaron haber sido agredidos en La Plata antes del acto que encabezaba en esa ciudad la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los jóvenes denunciaron haber sido agredidos en patota con piedras e insultos en el barrio de Villa Elvira, en las afueras de La Plata, donde Karina Milei lanzaba el partido de La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense.

"Bajamos del colectivo para ir para el evento, y vinieron en patota unas 20 personas, entre hombres y mujeres, nos empezaron a agredir verbalmente y después se acercaron y nos empezaron a tirar piedras", relató el joven agredido en declaraciones al diario local El Día.

El militante, que lucía parte de su rostro ensangrentado, añadió: "No sé cómo no me desmayé".

En tanto, una mujer que lo acompañaba denunció que los agresores "querían hacer lo mismo que hicieron con Fran", en referencia a Franco Antunez, el youtuber libetrario que fue agredido en las inmediaciones del Congreso durante las protestas por el veto a la ley de Financiamiento Universitario.

El hecho registrado en La Plata requirió la intervención de la Policía Bonaerense y del personal de salud.

Clima hostil en La Plata. Foto: José Luis Carut.

Karina Milei presentaba LLA en La Plata para disputar poder al peronismo bonaerense en la antesala del año electoral.