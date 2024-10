Le gritaron "ladrón" a Juan Grabois y respondió con golpes y amenazas de muerte: "La próxima no va a ser en la pierna"

Juan Grabois se vio envuelto - nuevamente - en un episodio de violencia en la vía pública, donde reaccionó con golpes y amenazas de muerte contra un ciudadano que lo increpó en la calle. "La próxima no va a ser en la pierna", le advirtió desencajado el dirigente.

El altercado ocurrió en el barrio porteño de Palermo, mientras el dirigente social se dirigía a una reunión. De repente, un hombre empezó a gritarle y reclamarle que se ocupara de los pobres.

Acá las versiones sobre el hecho varían: hay testigos que aseguran que Grabois comenzó a gritar y amenazar al sujeto, identificado como Marcos Viera.

Por otro lado, los allegados al excandidato a presidente afirman que fue el ciudadano quien inició la confrontación. En uno de los videos que se viralizó en redes sociales, se puede ver a Viera en el suelo pidiendo que lo dejen en paz.

Ante la caída del sujeto, que se encontraba en el lugar porque estaba yendo a buscar a su hija al colegio, los acompañantes del líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular aclararon que el hombre se cayó tras tropezar con una moto.

En las imágenes, se escucha a Grabois advertir a Viera: “La próxima no va a ser en la pierna”, sugiriendo una intención de causarle más daño.

El fuerte altercado en Ezeiza

A fines de septiembre, el abogado y líder social había sido increpado por un grupo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando regresaba de Roma donde el viernes participó de un evento con el Papa Francisco.

En el área de migraciones un grupo de gente que estaba ahí comenzó a escracharlo, Juan Grabois les respondió y la policía decidió sacarlo.

En los videos se puede escuchar cómo algunas personas le gritan a Grabois "chorro" y "sinvergüenza". Él se defendió, dijo que esa calificación no le corresponde y replicó: "Yo vergüenza no tengo. Se van a cansar ustedes antes que yo. Yo no me canso nunca de pelear".

También le enrostraron: "No te votó nadie, no te votó nadie", "le fuiste a mentir al Papa" y "no le contaste la verdad al Papa", entre otras cosas.