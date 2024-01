Rodrigo De Loredo dudo de la intención del Gobierno con la Ley Ómnibus: qué dijo

El diputado nacional y presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, habló sobre el tiempo que va a llevar el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso y planteó que "capaz en el fondo, el Gobierno no le interesa tanto que salgan las leyes y está buscando un chivo expiatorio". Además, apuntó contra el kirchnerismo por querer "obstruir" el camino y exigió que el Gobierno envíe a los funcionarios para que los legisladores puedan sacarse dudas.

En diálogo con Radio Rivadavia, De Loredo confirmó que la UCR tiene la voluntad para que el proyecto titulado "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" salga rápido, pero que va "a depender de cómo ordene el procedimiento La Libertad Avanza". "Si querés que algo se trate rápido y bien, me parece que tenés que acelerar todo y enviar a los funcionarios para que expliquen cada una de las áreas. Mientras más funcionarios vayan y cuanto antes, me parece que se puede lograr el cometido", aseguró.

El diputado confesó que le sugirió al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que envíe a los principales funcionarios, por ejemplo, a Federico Sturzenegger, uno de los cerebros de la Ley Ómnibus. Contó, también, que se le fue negado el pedido porque el economista "no tiene un cargo específico". "Si es uno de los autores sería bueno que vaya, para que se aceleren y aclaren las dudas. Sobre todo porque somos un bloque que estamos en general de acuerdo con las reformas que plantea la ley", aclaró.

El presidente Javier Milei, hace unos días, dijo que necesitaban una "respuesta rápida" y enfatizó en que no negocian nada. Sobre esto último, De Loredo dijo que su bloque va a trabajar para que salga, pero que sí tienen algunos detalles que quieren consultarle a los funcionarios y al Gobierno.

Milei sigue enfatizando en que la Ley Ómnibus y el DNU tienen que estar vigentes para mejorar la situación del país.

A pesar de eso, no dejó pasar el momento para dar su opinión sobre la frase y dijo que "no es una estrategia que digan que no aceptan" negociar. "No es una estrategia para que salgan las leyes, yo creo que si ese es el planteo el gobierno no quiere que salga. Pueden estar buscando que el Congreso sea un chivo expiatorio para generar una discusión distinta en donde están los temas centrales, el tema económico, por ejemplo", expresó.

Por último, De Loredo contó que a pesar del visto bueno que la UCR le dio a la Ley Ómnibus, tienen observaciones públicas sobre el proyecto, por los excesos en las delegaciones de poder que de alguna manera "anulan al Congreso". "Damos cuenta de un contexto de gran emergencia y entendemos que tiene que tener facultades extraordinarias el Ejecutivo, pero las normales y estándares, no se puede asignar una cantidad de delegaciones prácticamente anulatorias del Congreso para los próximos cuatro años. Algo que no paso nunca en la historia democrática de la Argentina" concluyó.

Sobre el kirchnerismo y su forma de atarse a las "las normas", De Loredo aseguró que "se abrazan a las formas porque quieren obstruir" el paso de la ley.