Karina Milei tuvo una reunión con un el presidente del Episcopado: qué pasó

Karina Milei, la secretaria General de la presidencia, recibió en la Casa Rosada al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Óscar Ojea. El encuentro se dio en el marco del proceso "de renuncia a los partes previstos en la ley 21.950", que comenzó en el año 2018 y que terminó el pasado 31 de diciembre.

El presidente del Episcopado fue invitado personalmente por la secretaria general, en el marco de su participación en las tareas de "fortalecimiento de la relación con las organizaciones y sectores representativos de la comunidad".

Según información de la CEA, Ojea y Milei "conversaron cordialmente sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la misión de la Iglesia, la paz social y la atención a los más necesitados".

El último día del año pasado, la Iglesia dejó de percibir el aporte económico que recibía del Estado, al concluir el período que se había acordado en 2018 durante la presidencial de Mauricio Macri.

Esta renuncia a la asignación estatal había sido decidida en una asamblea plenaria de los obispos de la Iglesia Católica, y en virtud de esa decisión se había acordado con el Gobierno nacional un cronograma de renuncia progresiva a estos aportes, período que finalizó a fines de 2023.

Es el primer encuentro formal de la administración del presidente Javier Milei con el titular del Episcopado luego de su llegada al gobierno el pasado 10 de diciembre.

Karina, la hermana y secretaria General de la Presidencia de Milei.

Ese día, el mandatario nacional participó del tradicional Tedeum, pero pidió que fuera una ceremonia interreligiosa, ya que está cursando su camino hacia el judaísmo.

"Debemos preocuparnos por que el pan llegue a todos, que no haya nadie que no quede sin ese bien primario, principalmente nuestros chicos, si no hay modo posible de construir la paz”, aseguró Ojea semanas atrás en su mensaje por Navidad.