Guillermo Francos recibe más reclamos por el DNU y la ley ómnibus

Ministros provinciales de Infraestructura, Energía, Producción y Obras Públicas se reunirán con el ministro del Interior Guillermo Francos para presentarle sus reclamos por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei y la Ley Ómnibus.

Desde Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy y Salta estarán llegando los ministros a la Ciudad de Buenos Aires, para encontrarse con el responsable del diálogo entre el Gobierno Nacional y el interior del país. El objetivo del encuentro es plantearle al Poder Ejecutivo las quejas por los dos proyectos que presentó Milei, que buscan reformar el Estado, desregular la economía y realizar grandes modificaciones en aspectos sociales.

El domingo pasado, Francos planteó en declaraciones radiales que que no pueden "esperar cuatro años" para implementar las reformas que quieren, y que es necesario que lo "dejen gobernar a Javier Milei". Es por ello que ante las repercusiones que tuvo el DNU como la ley titulada "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", Francos sigue recibiendo -como lo hizo la semana pasada- reclamos de distintas provincias para abrir la conversación y no dejar que la situación se vuelva más tensa.

Francos, en diálogo con Radio Mitre, manifestó que no tienen tiempo y que "si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo el año a la discusión, no entra un peso más a la Argentina". "No invierte nadie en la Argentina y tenemos necesidad de inversión y de ingreso de divisas al país", aclaró.

Francos, el ministro que se encarga de mantener los focos de incendio controlados.

Por otra parte, confesó que el Gobierno busca lograr la media sanción en Diputados este mes, haciendo referencia al proyecto que el mañana martes comienza a debatirse en comisión.

El ministro se reunió la semana pasada con distintos gobernadores, como el de Tucumán (Osvaldo Jaldo) y el de Chubut (Ignacio Torres) por distintas medidas que proponen las medidas impulsadas por Milei y que generaron polémica por los cambios que hacían en la Ley de Pesca y la Ley del Azúcar, por ejemplo.

Además, Francos también tiene el foco en el conflicto con la CGT, que se cerró al diálogo con el Gobierno y que sigue manteniendo en pie su paro general del 24 de enero, además de tener un fallo a favor y en contra del DNU: "No me sorprendió, no me parece razonable ni lógico, quienes resuelvan temas judiciales de esta manera no se hacen cargo de la situación que vive el país", lanzó el ministro en contra de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la responsable de darle la razón a la central obrera.