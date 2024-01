La furiosa crítica de Carlos Maslatón al sistema de Boleta Única

Carlos Maslatón, abogado, asesor financiero y reconocida figura en las redes sociales, celebró que se haya frenado en el Senado el dictamen para avanzar con proyecto que establece un sistema electoral de Boleta Única, en reemplazo de la tradicional lista sábana que se utiliza en los comicios. "Es una tergiversación de la democracia. No se ve nada y no se entiende nada", dijo.

La Boleta Única Papel (BUP) obtuvo hace tiempo media sanción en Diputados y se esperaba que, con el recambio de bancas y la asunción del nuevo Gobierno nacional, se tratara en la Cámara alta. Finalmente, la situación se empantanó en el plenario de comisiones.

Carlos Maslatón dejó clara su oposición sobre dicho sistema electoral y aseguró: "Bien hecho. La Boleta Única no sirve. Es una tergiversación de la democracia. No se ve nada y no se entiende nada. Los ejemplos de Córdoba y Santa Fe, en las provinciales, así lo demuestran. Nada como la lista sábana, con todos los nombres, y una boleta separada por partido".

El posteo de Carlos Maslatón.

Luego de que el tema estuviera un año cajoneado en el Senado, el oficialismo intentó avanzar en un plenario de comisiones con el dictamen del proyecto de Boleta Única de Papel (BUP), que ya tiene media sanción de Diputados que tiene el respaldo del presidente Javier Milei.

Sin embargo, no se alcanzaron los consensos suficientes a partir de las dudas que generaba el diseño del nuevo formato de boleta y se pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene. Tras constituirse las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, un plenario se puso a trabajar para intentar zanjar las diferencias y llegar un dictamen.

Al cabo de las deliberaciones, el senador Luis Juez confesó que no se había logrado el objetivo y que, dadas las circunstancias, se iba a intentar dictaminar en un nuevo plenario de comisiones el 10 de enero a las 14 hs y sesionar la semana siguiente.

Tanto La Libertad Avanza, como el PRO y la UCR estaban decididos a estampar la firma en el dictamen, pero las

vacilaciones surgieron de senadores de Cambio Federal, Unión por la Patria y de bloques provinciales. Juez explicó que se llegó a la decisión de ir a cuarto intermedio porque si bien estaban los votos para dictaminar, quedaban incertezas respecto de qué podría suceder una vez que el tema arribara al recinto. "Nosotros tenemos una mayoría construida que hay que cuidarla. Nosotros podríamos obtener dictamen hoy pero no garantizábamos de ninguna manera que en la sesión el tema fuera aprobado", indicó al respecto.

Sobre la postura ambivalente de Unión por la Patria, donde conviven diferentes posturas respecto de la BUP, el cordobés

aseguró que el kirchnerismo siempre va a encontrar una excusa para no hacer lo que hay que hacer". A su criterio, "discutir la boleta única es como discutir el sexo de los ángeles" ya que está demostrada su eficacia.

"Pensamos que este era un tema que no iba a requerir semejante nivel de ofuscación de parte de algunos senadores", dijo con

cierto lamento el senador cercano al PRO. Recordó que "en Diputados este tema llevó una discusión de no menos de dos años, por lo cual no pensamos que no iban a haber grandes dificultades para poder dictaminar, pero hubo una dificultad", admitió.

Luego de que el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Carlos Pagotto, y la senadora de la UCR, Mariana Juri, resaltaran las bondades de la BUP, la neuquina Lucila Crexell (Cambio Federal) puso el foco en algunas inconsistencias que ella estaba observando de la iniciativa. "La Boleta Única se trata de una reforma del Código Electoral y en la Ley Ómnibus que debería tratar Diputados hay una Reforma Electoral, que contradice lo estamos tratando aquí, ya que propone eliminar las PASO y en este proyecto se habla de las PASO", señaló.

#BoletaÚnica2024 es más

? Agilidad

? Transparencia

? Participación

? Ahorro

? Cuidado del Ambiente

? Representatividad



Elegir mejor permite solucionar mejor los problemas de todos los argentinos. pic.twitter.com/K4vnzYCnoT — Mariana Juri (@mariana_juri) January 3, 2024

En ese sentido, pidió que "se trabaje con una agenda coordinada y con el equipo de asesores porque son temas rigurosos y técnicos para no legislar sobre el error". A su vez, la senadora de Juntos Somos Río Negro Mónica Esther Silva reclamó "hacer algunas modificaciones a la media sanción que viene de Diputados para que estos objetivos sean verdaderamente cumplidos y facilitarles la elección a los electores". "Una que la boleta pase a ser por categorías y facilite la mirada que cada lector hace de qué está votando y que se elimine el botón único de boleta completa. Se facilita el conocimiento de

qué se está eligiendo en cada poder", explicó.

La chubutense de Cambio Federal Edith Terenzi advirtió que "el proyecto que se está tratando" no es el que ella estuvo

"militando" que también desglosaba por categorías. "Puede que no sea la ley ideal, pero es un paso y voy a acompañar este dictamen pese a que no es mi proyecto, pero a futuro se puede modificar", aclaró.

Por su parte, la postura de Unión por la Patria fue sintetizado por el senador rionegrino Martín Doñate. "Sin debate previo de los asesores, sin la participación de los sectores involucrados de la aplicabilidad de la ley va a ser difícil sacar una buena ley coherente, que tenga cohesión normativa con lo que pretende reformularse en la institucionalidad del país", advirtió.

"Esta iniciativa mantiene a las PASO, pero en la ley ómnibus se pide por su eliminación", subrayó, y afirmó que "la BUP va a tener

enormes dificultades para ser aplicable en la provincia de Buenos Aires" ya que "va a ser una pared entera de un colegio, es algo

impracticable". "Hay que buscarle la vuelta para que se pueda aplicar en todas las provincias, hay que ensayar la aplicabilidad aprovechando en un año no electoral, no hagamos un mamarracho, un cachivache legislativo", cerró Doñate.

La moción de pasar a un cuarto intermedio fue propuesta por el correntino de Unidad Federal Carlos Espínola y el titular del

bloque UCR, Eduardo Vischi.