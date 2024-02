La dura advertencia de Pablo Moyano que busca poner en jaque a la ley ómnibus

Pablo Moyano atacó con fuertes declaraciones contra el Gobierno por el debate de la ley ómnibus y sugirió nuevas medidas de la CGT en rechazo a las reformas impulsadas por Javier Milei.

"No descartamos nuevos paros y movilizaciones", advirtió en contacto por Radio El Destape y le dejó un mensaje al kirchnerismo en alusión a la ley ómnibus: "Esperemos que el Senado, donde el peronismo tiene mayoría, se rechace y se pongan los cambios que haya que poner".

En ese sentido, el referente de la central sindical insistió que desde la central sindical seguirán con "la lucha" ya que, "si no cambia el modelo económico, en marzo o abril la conflictividad social va a ser total”.

"No se descartan paros y movilizaciones. Está latente siempre. Si los laburantes pierden el laburo o bajan los salarios, yo no me voy a quedar cruzado de brazos”, advirtió.

Por su parte, Moyano compartió críticas contra Milei y Mauricio Macri: consideró que el presidente es "un empleado de las grandes corporaciones” y que "lo inventaron en un año mediáticamente".

Sobre el fundador del PRO, el dirigente camionero recalcó que "está cogobernando" con La Libertad Avanza ya que, desde su partido, "le está dando los votos en el Parlamento".

"Le dio los votos de los gobernadores de Juntos por el Cambio. Los mismos economistas están diciendo que con las medidas que se están tomando va a crecer la inflación. Esto va a ir creciendo. No veo una salida y no veo que esto vaya a mejorar”, concluyó.