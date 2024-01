Se cancela el MotoGP 2024

La tristeza en Termas de Rio Hondo es total. Los motores no se van a prender como en los últimos 10 años, y tal vez, se apaguen para siempre. Finalmente, Santiago del Estero no tendrá este año el evento de deporte motor más grande de Argentina y el segundo de Latinoamérica después de la Fórmula Uno de Brasil: el MotoGP. El Gobierno nacional no respondió los reiterados pedidos del gobierno de Santiago del Estero y del promotor privado para poder activar lo acordado en los acuerdos que se vienen ejecutando hasta mas de 10 años, tanto en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner como de Mauricio Macri. Este incumplimiento desencadenó la cancelación del evento que tenía fecha para el próximo mes de abril. Finalmente una economía regional puede entrar en crisis por todas las industrias que viven indirectamente todo el año de lo que produce una carrera de máxima velocidad que es vista en todo el mundo.

Javier Milei estuvo al tanto, vía el ministro de Interior, Guillermo Francos responsable en la organización del MotoGP a través del Inprotur, el organismo mixto para la elaboración de políticas orientadas a generar turismo, puestos de trabajo y financiar inversiones que permiten la recuperación y el impulso de distintos lugares de Argentina que depende de él a partir del cambio del gobierno. La no respuesta y el no análisis del proyecto por parte de la Nación para la realización del evento que posiciona anualmente al país en el podio deportivo mundial es una demostración de la falta de atención de un gobierno que no gestiona y no tiene equipos, funcionarios ni criterios. El riesgo de una crisis social en las economías regionales del norte es total y aumenta la tensión.

Nada. El Gobierno nacional nunca respondió acerca de los pedidos y llamados

El MotoGP exige un trabajo conjunto del Gobierno nacional, la provincia de Santiago del Estero y el promotor privado. Desde la provincia, el secretario de Turismo intentó explicar la importancia para la creación de empleo, la afectación total que sufre el turismo y la pérdida de actividades satélite que se renuevan e invierten cada año para que las motos se luzcan y más de diez mil personas se acerquen de todo el planeta a Santiago del Estero y Tucumán: nunca hubo una respuesta del Gobierno nacional, ni la más mínima atención sobre el problema que se estaba generando. Así entonces, fuentes del sector aseguraron a MDZ que la lista de países que intentarán quedarse con el evento es interminable, dada su alta rentabilidad y la exposición que genera a donde es realizado, por la generación de dólares, puestos de empleo y el desarrollo hotelero y gastronómico, entre otras virtudes.

Desde el sector confirmaron a este medio: "Habíamos vendido entradas como nunca, estaba todo listo y no teníamos problema en postergar ganancias para apostar a revitalizar la economía de las provincias, queremos invertir para crecer, pero el Gobierno nos cerró la puerta en la cara, no piensan apostar por un evento que en tiempos de crisis genera empleo, divisas, turismo, gastronomía y posicionamiento de Argentina a nivel internacional, nunca pensamos que íbamos a vivir algo así", resumieron a este cronista.

Termas. Rio Hondo y la inversión para poder llevar a cabo el MotoGP

La situación empezó a tambalear con el cambio de Gobierno y la política de retirarse del Estado en distintos contextos deportivos y culturales en todo el país. Así fue como el Inprotur quedó virtualmente disuelto y pasará a la órbita de Daniel Scioli, quien acaba de asumir como secretario de Turismo después de casi 60 días de abandono del sector por parte del actual gobierno. En esos términos nadie quiso contestar los reiterados pedidos de los organizadores, que según supo este medio, estuvieron dispuestos a relegar rentabilidad y renegociar tarifas para lograr que se pudiese llevar a cabo y evitar así el desastre en las economía regionales. No hubo diálogo y finalmente ayer se supo que no habrá actividad, por lo que la alerta en los comercios y en Santiago y Tucumán en general es total. Mal debut para el exembajador en Brasil.

Esta situación se da en un contexto de crisis total: el parate de la obra pública en el interior ya generó miles de puestos de empleo perdidos, sumado a los miles que se pierden cuando se suspenden eventos que son generadores de oficios y puestos temporales, como la formación del personal turístico que se prepara para recibir personas en otro idioma. La formación en lenguaje, en cocina y hotelería es una inversión que se lleva a cabo durante el año y que se echará a perder a partir de la decisión del Gobierno de retirarse del evento que depende del ahora secretario Scioli.

El contrato que se prorrogó en el gobierno de Macri con el organizador mundial del MotoGP prevé una edición en el 2025; la provincia y el organizador local trabaja para mantener la carrera en el calendario y evitar así el daño que produjo el incumplimiento del Gobierno nacional.