Hebe Casado, la vicegobernadora que sigue ejerciendo la medicina

A menos de dos meses de iniciar su mandato, Hebe Casado ha marcado su impronta en la vicegobernación. Siguió trabajando durante todo el mes de enero en la Legislatura junto a su equipo -a pesar del receso de los empleados-, y además, continuó atendiendo a sus pacientes.

Hebe Casado visitando pacientes (Prensa Hebe Casado)

Es que, la primera pasión de Casado es la medicina. “Es mi vocación, a esto me dedico”, dijo la compañera de Alfredo Cornejo. La aspirante a la presidencia del Pro Mendoza ha dejado claro que su actividad privada es su principal sostén y es al lugar al que volverá si queda fuera del mundo de la política.

Desde que milita, Casado nunca descuidó a sus pacientes. Fue diputada provincial y siguió con su consultorio. En 2022, terminó su mandato en la cámara baja y volvió a trabajar como médica inmunóloga y siguió dando turnos durante 2023 mientras recorría la provincia con la campaña electoral que la llevó a la vicegobernación.

Su nuevo cargo electivo no cambió su trabajo como médica en el sur de Mendoza. Hebe Casado siguió dando turnos, visitando a los pacientes y atendiendo por teléfono o videollamada algunas consultas puntuales.

“La medicina es mi pasión. El 25 de diciembre y el 1 de enero atendí pacientes porque estaba en San Rafael. Hay gente a la que atiendo desde hace mucho, algunos más de 20 años, y que conozco sus historias clínicas de memoria”, dijo Hebe Casado.

Hebe Casdo sigue ejerciendo la medicina aún siendo vicegobernadora (MDZ)

La medicina, la vocación de Hebe Casado

En más de una oportunidad, Hebe Casado ha compartido recuerdos de su trabajo particular en las redes sociales. Una de las más emblemáticas, fue la foto con sus padres cuando se recibió. “20/12/2011. Mis padres fueron al juramento y apenas terminó se tuvieron que volver a San Rafael porque el supermercado que teníamos estaba en riesgo de saqueos. Ni una foto me pude sacar con ellos”, escribió en su cuenta oficial junto a la imagen de más de 20 años.

Hebe Casado en 2001 cuando se recibió de médica (Prensa Hebe Casado)

También ha compartido fotos junto a pacientes tomando el té cuando hace las consultas a domicilio. En los últimos meses hubo dos episodios que quedaron retratados: uno, cuando recorría el sur en la campaña y una paciente la cruzó en la ruta para que la atendiera; el otro, cuando Hebe Casado estaba internada por una cirugía programada de la rodilla y atendió pacientes mientras estaba en la clínica.

Hebe Casado, la médica querida entre los pacientes

Aunque Hebe Casado suele ser incisiva y audaz en las redes sociales tiene otra faceta menos conocida de médica preocupada y ocupada de sus pacientes. En San Rafael, los vecinos y colegas la reconocen por su dedicación y es muy querida por trabajo profesional. Hebe Casado internada y atendiendo pacientes (Prensa Hebe Casado)

Tal es el reconocimiento que un paciente no dudó en volcar su agradecimiento a las redes sociales. “Querida Dra. Cuando acudí a usted, iba con miedo, dudas y un poco desesperanzado. Venía de manos de otro médico que no me prestó la suficiente atención, y los días pasaban... y empeoraba de a poco, y cada vez más mi salud se deterioraba. El aire llegaba con dificultad a mis pulmones, me agitaba, dormía más de lo normal y mi cuerpo no tenía energía. Cuando elegimos médico pensamos que va a dar lo mejor por nosotros, y muchas veces estas expectativas se frustran. Entonces alguien me dijo: "andá a la Dra. Hebe" es la mejor! Porque eso es lo que creemos y estamos seguros!!”, escribió en Facebook.

“Cuando acudí a usted no sólo necesitaba sanar mi cuerpo; también mi alma, sentir que era, que soy importante, y entonces usted me atendió, y yo salí llorando de su consultorio, porque supe que estaba en buenas manos, me trató como persona, con respeto y dedicación y pasión por su profesión; salí llorando porque me sentí aliviado; porque los pacientes observamos las actitudes y proceder de los profesionales, aunque, tal vez no decimos nada. Ahora elijo contar mi experiencia, y les dije a todos: "Esa Dra. Es un angelito"!! Mis eternas GRACIAS por la atención, la contención, por devolverme la esperanza! GRACIAS ETERNAS”, agregó.