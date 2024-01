Rodrigo De Loredo advirtió que al radicalismo "no lo apuran ni Luis Caputo ni el presidente"

El presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, compartió su análisis acerca del avance de la ley ómnibus en la Cámara baja y aseguró que "está trabajando" para que el voto de su espacio para la sesión del miércoles en Diputados "sea de forma unificada".

“Vamos a bregar por votar de forma unificada, sabiendo que somos un partido que tiene una postura democrática y siempre hay posiciones distintas. En lo más relevante, en darle los instrumentos a un Gobierno que recién asume. Estoy trabajando en que el radicalismo vote de forma unificada”, dijo el legislador a la prensa a las puertas del Congreso.

De todas formas, De Loredo aclaró que el planteo final del partido no se verá afectado por las presiones del oficialismo ni del kirchnerismo y advirtió que al radicalismo "no lo apuran ni Caputo ni el presidente".

"A la UCR no la apuran ni los K, ni Caputo, ni las declaraciones del presidente. El radicalismo no se moverá de una postura de equilibrio y racionalidad. Le va a dar las herramientas al gobierno", recalcó.

Pese a cuestionar la posición dura de La Libertad Avanza al indicar que "la lógica del todo o nada del Gobierno no va con el radicalismo", el diputado nacional también marcó distancia con el kirchnerismo y, sin mencionarlos, apuntó contra la CGR al expresar que "no estamos del lado de los bloqueadores, como los que le hicieron un paro al Gobierno a 45 días de haber asumido".

"Que el kirchnerismo no se ponga en constitucionalista ahora porque atropelló todos los procedimientos, no me jodan", cerró sin filtro contra Unión por la Patria.