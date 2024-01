Diego Costarelli contrarrestó el plan para combatir la inseguridad que propuso el Gobierno

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, habló este jueves en MDZ Radio 105.5 FM sobre la caída en su masa coparticipable por la actualización del último censo, pero además hizo hincapié en la escalada de inseguridad que afecta al municipio y la provincia y opinó sobre los dichos de la ministra de Seguridad de Mendoza: “No es posible que lo hagamos”.

Durante su primer año de gestión, Costarelli va a recibir menos plata de coparticipación: “No es un poquito menos, $1.300.000.000 en el proyectado en el año, para el presupuesto de Godoy Cruz es mucho. Tengo un planteo que hace tiempo lo vengo estudiando, creo que el censo no está bien realizado, no coincide con los datos que tenemos activos”.

“No nos coinciden la cantidad de padrones activos que tenemos en el municipio con la cantidad de población que dicen que hay de más”, cuestionó el intendente de Godoy Cruz. "Tenemos una diferencia de más de 8.000 padrones habitables y el censo del Indec dice que tenemos 3.000 personas más que habitan en Godoy Cruz”.

“El censo es la principal herramienta que se utiliza a la hora de distribuir los fondos- explicó-. Le he enviado una nota al Ministerio de Hacienda de la provincia para que le corra vista al Indec y me expliquen cómo han hecho el censo en el departamento”.

Costarelli reconoció que “esta liquidación de coparticipación del año ya me genera un daño bastante grande para el municipio” y opinó que “el debate hay que profundizarlo”.

“No pretendo discutir la cantidad de dinero que se coparticipa, yo creo que eso está bien, pero tengo un cuestionamiento sobre cómo se reparte”, agregó.

Respecto de los dichos de la ministra de Seguridad de la provincia, Mercedes Rus, quien afirmó que los intendentes del Gran Mendoza deberían imitar el sistema de preventores que se aplica en Ciudad, Costarelli expresó: “No es posible que lo hagamos. Godoy Cruz viene teniendo una política de colaborar con la terea y la función de seguridad. No creo que ese agrandamiento del Estado sea colaborativo y beneficie a la seguridad de los godoycruceños, sino que venimos trabajando con el área de Tránsito en forma conjunta con los servicios extraordinarios que tenemos y que pagamos desde el municipio”.

“Muchas veces tenemos a un agente de tránsito, en un vehículo de tránsito, patrullando distintos centros comerciales o espacios verdes. Eso está hecho por nosotros, he refuncionalizado el área de Tránsito en esta etapa, he generado una Dirección de Tránsito y Convivencia Ciudadana. Tengo todo lo que tiene que ver con las alarmas comunitarias, ese es el principal aporte que venimos realizando”, detalló.

“En el contexto que estamos, no puedo tener nuevos preventores y agrandar al Estado, hay que mantener los autos, los preventores, es altamente costoso y no es algo que tenga convicción de hacer. Creo que los preventores no resuelven el problema de seguridad”, insistió.