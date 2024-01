La CGT de Mendoza dice que el paro fue "existoso" y advierten que "esto no termina acá"

Este miércoles, un paro convocado por la CGT fue el foco de toda la jornada ya que desde el sector sindical se quejaron firmemente por las medidas de Javier Milei esgrimidas en el DNU y la ley ómnibus. Si bien desde el Gobierno informaron que hubo poca adhesión a la protesta, en la CGT aseguran que "fue un éxito".

"La verdad que ha sido un éxito la convocatoria, la gente respondió muy bien. El Gobierno va a decir un número, pero haremos un análisis después. El comercio adhirió y hubo distintos gremios. Para nosotros fue un éxito, que el Gobierno haga su análisis, nunca hemos coincidido", dijo el secretario general de la CGT en la provincia, Luis Márquez.

"La modalidad era esta, que a partir de las 12 se convocaran todos en la Legislatura. Hemos demostrado que cuando nos tocan los derechos vamos a salir a defenderlos. Convoquennos, charlemos, pero este DNU para sacarle derechos a los trabajadores yo creo que es una medida que nos hizo mal a todos los argentinos, a todos los que la plata cada vez nos dura menos y podemos comprar menos", agregó el sindicalista.

Por su parte, el Gobierno informó que el acatamiento del paro fue débil en la provincia de Mendoza producto de la no adhesión del transporte a la medida de fuerza. "Transporte: servicio normal. Administración central: 0% acatamiento. Salud: servicio normal, tanto atención como cirugías. En el Hospital Lagomaggiore sólo 70 adhesiones de 1.700 empleados. Hospital Central, sólo adhesiones de delegados gremiales de ATE, que representan un 5% del personal", indicaron desde el Gobierno.

Y Márquez sostuvo que: "Esto no termina acá. Fue la primera demostración. El señor presidente nos vive provocando, no queremos que se vaya nadie. Pero no quiero que nos toquen los derechos. Somos democráticos, el que quiera seguir trabajando que trabaje. Todavía quedan por discutir muchas cosas, que no se pueden soportar".

"El Gobierno anterior nunca sacó un DNU para sacar derechos. Siempre hubo medidas para el trabajador. Ahora hablaron de la casta y demás, pero la casta parece que es el trabajador. Todos los decretos son contra el trabajador. Les quitan las retenciones a los empresarios, pero a los trabajadores nos siguen haciendo pagar impuestos. Esto recién empieza, cuando venga el colegio va a ser muy catastrófico para los trabajadores", finalizó el sindicalista mendocino.