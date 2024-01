En vivo, paro general: comienza la concentración de manifestantes

12.00 - Comienza la concentración

El Congreso, Avenida de Mayo, Avenida 9 de julio y el Puente Pueyrredón son los centros en donde los manifestantes comienzan a juntarse para movilizar y llevar adelante el paro general dispuesto por la CGT. Convocados desde las 12 del mediodía, las calles del centro porteño ya están colmadas.

Así se encuentra el centro de la ciudad:

11.09 - El exasesor presidencial de Alberto Fernández cuestionó a la marcha

Antonio Aracre, exasesor presidencial del gobierno de Alberto Fernández, lanzó un duro mensaje contra la movilización de la CGT, en donde defendió a los trabajadores, y exclamó que si pararan quienes no apoyan a la central sindical, el número sería enormemente mayor.

"Si hoy hubiera una contramarcha de los trabajadores informales que no se sienten representados por la CGT la mayoría sería aplastante. Pero nunca lo veremos porque éstos no pueden darse el lujo de parar. Para ganarse la diaria tienen que madrugar y laburar todos los días!", escribió en su cuenta de X.

El tuit completo de Antonio Aracre

10.56 - Criticas a la CGT por parte de Cristian Ritondo

El diputado Nacional Cristian Ritondo también se sumó a las desaprobaciones a la movilización dispuesta por la Central Sindical CGT. Además, los cuestionó por haber estado "callados" durante el gobierno de Alberto Fernández:

"Estuvieron 4 años callados, 4 años siendo cómplices del peor gobierno de la historia. Ya no representan a los trabajadores solo quieren cuidar sus privilegios. La mayoría de los argentinos eligieron el cambio y no lo van a poder detener".

El mensaje de Cristian Ritondo

10.41 - Facundo Moyano criticó al gobierno de Alberto Fernández

Facundo Moyano, hijo del dirigente sindical, sorprendió en sus declaraciones radiales en donde, en vísperas de la movilización de la CGT, criticó al reciente gobierno de Alberto Fernández, y lo culpabilizó de "esta situación que vive la Argentina":

"Ser primeros en la inflación en el mundo, de que el trabajo se ha deteriorado, que las instituciones se hayan deteriorado, tiene que ver con los desmanejos, con lo desastroso que ha sido el gobierno que pasó, con la degradación de las instituciones, con las peleas internas, con las disputas de poder, con las variedades, con los egos. Y de eso nos tenemos que hacer cargo todos".

10.15 - Waldo Wolff adelantó los acuerdos con la CGT para la marcha

Waldo Wolff comentó que está trabajando en conjunto con el gobierno nacional. Además, explicó que con la CGT no hubo un "acuerdo", sino que hubo una "conversación". "Tenemos la obligación de recibir a todos los que quieren hacer algún tipo de movilización".

"(La CGT) vino con el Secretario de Seguridad", explicó Wolff. Dijo también que en representación de los gremios, se presentaron Héctor Daer y a Andrés Rodríguez, en donde estos le expusieron al ministro de Seguridad de CABA el tipo de movilización que iban a hacer. "Se comprometieron a no cortar la calle, y si lo hicieran tendremos que actuar para ordenar la movilización tal cual lo hicimos las últimas dos veces", adelantó Wolff.

9.57 - Patricia Bullrich volvió a apuntar contra los sindicalistas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló desde la puerta de su casa en donde declaró ante la prensa presente. En sus dichos, comentó que el día laboral se está dando con normalidad, y que la movilización es un "punto mínimo, en relación a la cantidad de gente personas que ha decidido ir a trabajar".

"Quien quiere ir a la marcha, que lo haga en términos de protocolo", aseveró. Volvió a apuntar contra las "mafias sindicales", "políticas" y "empresariales", bajo la justificación de que "el país quiere un cambio". Además, mencionó la cantidad de denuncias que recibieron en la línea 134: "dan vergüenza".

"Que el gobernador (Axel Kicillof) participe de una marcha", a Bullrich le "parece que no corresponde". "El gobernador tiene que hacer cumplir la ley, no violar la ley".

9.33 - Luis "toto" Caputo se sumó a las criticas a la marcha

Luis Caputo, ministro de Economía, también cuestionó a la movilización. Replicó los dichos de Diana Mondino quien los categorizó como la "oligarquía de millonarios". Sumado a esto, Caputo apuntó directamente contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof:

"Por si había alguna duda, además se suma Axel Kicillof. Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios". El mensaje de Luis "toto" Caputo

9.22 - Diana Mondino puso en duda la legitimidad de la marcha

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, también escribió en sus redes en donde cuestionó a quienes convocan a la marcha. Además, expresó que debido a quienes llaman a marchar, el gobierno va por el "camino correcto". En su cuenta de X escribió:

"El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo". El tuit de Diana Mondino

9.05 - Patricia Bullrich apuntó muy duro contra quienes paran

La ministra de Seguridad, que hoy estará al mando del operativo del protocolo antipiquetes, conjunto a la Ciudad de Buenos Aires, calentó el ambiente y lanzó un durísimo mensaje apuntando a quienes paran como "mafiosos". Bajo el título "no hay paro que nos detenga", escribió:

"Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente".

8.04 - Eduardo Belliboni advirtió que el paro "será grande"

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, aseguró que "el paro va a ser grande" y remarcó que después se deberá definir "cómo se le da continuidad a este plan de lucha". "En 45 días se llevó una política que algunos no pueden en 45 años: devaluación que destruye salarios y jubilaciones, privatización de empresas públicas, pedir permiso para reunirse en espacios públicos, nos quieren sacar el derecho a protesta. Todo anticonstitucional", sostuvo el dirigente social.

Belliboni continuó: "Estamos frente a un Gobierno muy regresivo y teníamos que hacer marchas apenas se anunció el DNU, ahora está en vigencia, violenta los derechos conquistados sin haber pasado por el Parlamento. El paro va a ser grande; discutiremos cómo le damos continuidad a este plan de lucha".

7.30 - Funcionaria de Kicillof se suma al paro general

La jefa de Asesores bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, dijo que participará del paro general convocado por la CGT y apuntó que desde la administración de Axel Kicillof "movilizamos en defensa propia del país y de la provincia de Buenos Aires, porque vienen por los recursos y los derechos de las y los bonaerenses y de los argentinos".

La funcionaria expuso que "el plan de ajuste es el único proyecto que tiene (el presidente Javier) Milei para la Argentina. Un ajuste que no va, como dijo en la campaña electoral, sobre la casta, la política o los sectores más beneficiados sino sobre el pueblo argentino".

"No hay una sola medida que beneficie a algún sector, ya sea el industrial, a las y los trabajadores, a los jubilados", continuó y resaltó que "es un plan de ajuste clásico, que la Argentina vivió muchas veces. Una transferencia infernal de recursos de los que menos tienen a los que más tienen".

7.00 - Gabriel Katopodis explicó el motivo del paro a Milei

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, evaluó que el presidente Javier Milei "empeora todos los problemas, por eso tiene un paro general", al referirse a la medida de fuerza con movilización convocada por la CGT en contra de la Ley "Bases" y el DNU 70/2023.

El dirigente del peronismo manifestó que la de hoy será "una movilización enorme de trabajadores y de toda la gente porque el Gobierno de Javier Milei empeoró todos los problemas que ya teníamos y sólo benefició a los empresarios más poderosos del país".

"Estamos en contra de esta idea de ajuste permanente que ya fracasó en Argentina y en el mundo", subrayó y aseguró que "es responsabilidad del Gobierno de Milei la inflación aún más alta que antes, la caída del salario de trabajadores y jubilados, la obra pública paralizada y la pérdida de miles de