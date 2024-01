La Rioja, fuera de control: Ricardo Quintela pierda con la cuasimoneda y crece la tensión

Ricardo Quintela no tiene plata para pagar salarios, le falta interlocutor con la Casa Rosada, cree que Martín Menem busca generar su caída y sabe que el sector privado no va a desembarcar en una provincia con sueldos estatales de 175.000 pesos, los más pobres del país, donde el clientelismo y la violencia son el lenguaje habitual, y donde la justicia y la legislatura provincial están sometidas por el gobernador. Aumenta el calor en la provincia que canceló la tradicional Chaya donde festejaban los riojanos, no habrá shows y el caudillo promete aumento de sueldos para compensar el malestar que ya se percibe en las calles.

Ricardo Quintela espera 9.300 millones de pesos de coparticipación que no van a llegar y lo sabe, para peor, el Banco Central que administra Santiago Bausili encargó a abogados de prestigio el armado del dictamen en contra de la emisión de 22.300 millones de pesos sin respaldo, a forma de cuasimoneda. Aprovechó un acto sindical para convocar a marchar mañana “en un abrazo de paz”, por los aumentos, será algo indédito, el gobernador marchando contra el Presidente, después de haber sido la provincia que más dinero recibió por habitante promedio durante el último gobierno kirchnerista, entre 2019 y 2023.

Control. Ricardo Quintela con Luz Santangelo Carrizo, quien controló los medios de comunicación.

Las quejas opositoras aumentaron a medida que se revelaron los montos de millones que se gastaron para shows con artistas identificados ideológicamente con el proyecto política, tal como Dady Brieva. También se armó revuelo por la actuación de Lali Espósito, quien se expresó en contra de Javier Milei en reiteradas oportunidades durante el año electoral.

Los emisarios con la Casa Rosada fracasaron, y sólo Eduardo “Lule” Menem es el que puede dialogar, pero pasa el tiempo en Buenos Aires, asesorando a Martin Menem, a quien en el ministerio del Interior ven fuerte y determinado. Guillermo Francos está abocado a la aprobación de la ley ómnibus, que según fuentes del Gobierno se confirmará su aprobación más allá de las reformas explicadas en MDZ.

La estructura estatal riojana no da para más: 47 secretarias y 15 ministerios que gastaron 250 millones de dólares en un año, más una empresa de transporte de 150 millones de dólares, el mundo de las empresas mixtas llamadas SAPEN que son blanco de denuncias por corrupción y falta de auditoría y la emisión alta del bono verde. “La provincia está quebrada y la emisión de un "papelito" empeorará las cosas”, definió el economista Diego Molina, concejal que presentó su renuncia y trabaja hoy con Martín Menem en el Congreso..Para peor, los bonos BOCADE que impulsa Quintela pasaron de la calificación BB a CC en una sóla jornada, por lo que el mercado por ahora no confía en el plan económico del gobierno local.

NO. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, rechazan de plano la propuesta riojana.

El fracaso del plan de Quintela fue total: apostó por Sergio Massa en las PASO, confirmó su renuncia en caso de batazo liberal, prometió lucha sin cuartel contra Javier Milei y finalmente terminó con los propios empleados estatales rechazando su cuasimoneda, por lo que deberá volver a sentarse a pensar cómo pagar salarios, ya que el BCRA rechaza su papel, pero sólo cubría el 30% de los gastos futuros.

Hasta ahora la furia quintelista sólo confirmó que la interna de Juntos por el Cambio quedó zanjada, ya que Martín Menem quedó en el centro de la disputa y volverá a ser candidato a gobernador, tal como en 2023, cuando obtuvo 16 puntos, siendo el mejor desempeño del interior dentro de la órbita liberal.

Javier Milei la confirmó a su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a su hermana, a Guillermo Francos, que no habrá excepciones con la financiación del interior. Sí se cumplirán contratos preestablecidos anteriormente, pero no habrán novedades fuera de lo pautado durante la época de Sergio Massa. La Rioja se encamina a una marcha que puede dejar en off side al gobernador, que espera subir la temperatura con la sociedad de su lado.