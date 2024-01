En medio de los reclamos por el asesinato de Umma, Axel Kicillof confirmó que se suma al paro de la CGT

“Axel el 24 marchará como un argentino más”, dijo a MDZ una alta fuente de la gobernación bonaerense confirmando la adhesión del gobernador de la provincia de Buenos Aires al paro nacional de la CGT contra las políticas implementadas por Javier Milei a 46 días de comenzado su Gobierno.

Axel Kicillof participando de una marcha en apoyo a Cristina Kirchner

Desde la gobernación manifestaron que Kicillof “no será protagonista”, aclarando que no encabezará ninguna columna, no será orador y que tampoco subirá al escenario. El gobernador buscará tener un bajo perfil, acompañado por ministros y funcionarios de su Gabinete y no se descarta que comparta espacio con los intendentes del peronismo bonaerense que se sumaron al paro nacional de la CGT contra el Gobierno de Milei.

En tanto en ministerios y dependencias públicas bonaerenses, tras el anuncio de Kicillof de que no descontará el día a los estatales que adhieran al paro nacional del 24, funcionarios y delegados gremiales instan a los trabajadores a sumarse y marchar contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional. La convocatoria a la movilización la hacen de forma personal en las oficinas, apuntando a los trabajadores contratados que son el eslabón más débil de la cadena, y por los diferentes grupos de WhatsApp.

Convocatoria de ATE bonaerense al paro nacional por WhatsApp

Kicillof adhiere al paro nacional de la CGT, mostrándose como uno de los principales referentes de la oposición contra el Gobierno de Javier Milei, en medio del reclamo de justicia por el asesinato de Umma, la nena de 9 años en Lomas de Zamora que dejó al descubierto la inseguridad que viven los vecinos de la provincia de Buenos Aires, en especial los del conurbano bonaerense ante la inacción del Gobierno provincial.

Intendente ultra K cierra el municipio para sumarse al paro

El jefe comunal de Pehuajó, Pablo Zurro, tomó la medida extrema de cerrar el municipio en adhesión al paro nacional de la CGT. El intendente ultrakirchnerista afirmó que “no se les descontará un solo peso” a los municipales y que va a marchar a la Ciudad de Buenos Aires con los vecinos y los trabajadores municipales de Pehuajó.

Zurro en su cuenta de la red social “X” subió un video en el que insta a los vecinos a sumarse a la movilización: “La gente habla de incertidumbre, nosotros jamás tenemos incertidumbre, el 24 apoyo el paro, porque tengo mil motivos para apoyarlo”.

La gente habla de incertidumbre, nosotros jamás tenemos incertidumbre, el 24 apoyo el paro, porque tengo mil motivos para apoyarlo.



La Municipalidad va a estar cerrada el 24, solo se van a garantizar los servicios hospitalarios.



Me reuní con los gremios y voy a dejar a los… pic.twitter.com/5sz6UpGrBZ — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) January 22, 2024

Asimismo, comparó a Javier Milei con el expresidente peruano Alberto Fujimori y dijo: “El Gobierno nacional se está moviendo tipo Fujimori, en un cuasi golpe de estado para tener la suma del poder total. Acá hay una justicia, hay Congreso. Hay miles de cosas que el Gobierno debe respetar”. En este sentido, instó a los legisladores a que “no entreguen el país” y voten en contra de la ley ómnibus impulsada por el Gobierno.

“Basta de hipocresía, basta de mentiras, apoyo todo reclamo justo que se hace, ante un Gobierno que es un bochorno. El 24 voy a estar en Buenos Aires, apoyando, compartiendo, caminando y voy a hacer lo que hice toda mi vida, defender a los que menos tienen”, sostuvo el intendente pehuajense.