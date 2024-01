Policías y penitenciarios de Mendoza anuncian un paro para el lunes, pero podría extenderse

La Policía de Mendoza y el Servicio Penitenciario anunciaron un paro para el próximo lunes 22 de enero reclamando “un salario digno” y amenazando con extenderlo en caso de no obtener respuesta: “Si no hay sueldo digno, no hay Vendimia”, señalaron.

“Ante los oídos sordos del gobernador de Mendoza, para un salario digno a los policías y penitenciarios de la provincia de Mendoza”, indicaron mediante un video difundido en las últimas horas. La convocatoria es para las 9:30 del lunes en Casa de Gobierno.

Está convocado el personal policial (retirado y en actividad) y familiares. “Invitamos a todo el personal policial y penitenciario, tanto retirado como en actividad, de franco de servicio y en servicio para acompañar el reclamo de sueldos dignos”, enunciaron.

Qué exigen:

-Sueldos base de $800.000 (antes del 31 de enero);

-Incremento mensual ante la inflación;

-Dependencias en condiciones para trabajar.

Qué pasa si no obtienen respuesta:

-Se continuará con el paro todos los días en Casa de Gobierno a las 9:30 hs.;

-Se reducen las guardias al 50%;

-Si no hay sueldo digno no hay Vendimia.

Además, dejaron un mensaje “para los jefes de dependencia”:

-Si sos jefe y no tenés un cargo político o te prometieron algo, apoyemos al personal subalterno.

-El liderazgo también es tuyo, no solo de Calipo y Favaro.

“Tu apoyo es lo que necesita tu subordinado. Ya basta:

-De quedarnos callados, ahora estamos unidos;

-De depender de otros gremios para que nos den de migajas $ por mes;

-Ya basta de depender de gente que no nos representa”.