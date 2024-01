De Marchi le abrió la puerta a la posibilidad dialogar con Alfredo Cornejo

Omar De Marchi, que recientemente asumió como secretario de Relaciones Parlamentarias en el equipo del presidente Javier Milei, se refirió a las tensiones que atraviesa La Unión Mendocina, el espacio que lidera a nivel provincial y por el cual candidato a gobernador. Además, se mostró abierto al diálogo con el mandatario provincial, Alfredo Cornejo, tras los momentos tensión vividos entre ambos en la última campaña electoral.

Una vez que De Marchi fue anunciado como flamante funcionario de Milei, Cornejo minimizó la jerarquía del puesto obtenido por el lujanino al aseverar que "no es relevante" y que "el cargo está un poco devaluado". Tras lo expresado, De Marchi contestó en diálogo con MDZ Radio: "En todo lo que sirva para resolver los problemas graves que tiene la Argentina, tenemos que estar y tenemos que ayudar, independientemente desde donde lo hagamos. Y, en mi caso, el presidente me ha confiado esta responsabilidad a través del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y pretendo honrarla haciendo todos los aportes que pueda hacer desde donde yo pueda. Especialmente también tratando de acompañar a la provincia en lo que requiere y que uno puede ayudar. Siempre vamos a estar dispuestos porque hay tiempo para chicanas para. Lo que hace falta es ponernos de acuerdo para que la Argentina salga de ahí".

"Las campañas suelen ser complejas y en Mendoza tuvimos una especialmente difícil. Pero bueno, hay un Gobierno que se está constituyendo y que ojalá le vaya bien porque Mendoza necesita le vaya bien tanto en la provincia como en la Nación. Todo lo que podamos hacer para que eso suceda, obviamente que lo vamos a hacer", sumó.

Ante la pregunta de si estaría dispuesto a dialogar con Alfredo Cornejo, De Marchi dijo sin rodeos: "Por supuesto. ¿Cómo que no? Al contrario, me encantaría, inclusive, poder hacer algunos aportes en función de acciones que estamos viendo. Algunas nos parecen bien, otras no tanto... Podríamos hacer un aporte interesante. Yo creo que dialogando es como se pueden obtener medidas de gobierno para que la gente viva mejor. No tiene ningún sentido a esta altura y menos habiendo pasado una elección hace muy poquito. Es necesario sentarse a hablar y escuchar. Es la única manera de ponerse de acuerdo y progresar".

Javier Milei y Omar De Marchi, reunidos en Casa Rosada.

En relación a cómo impactó en La Unión Mendocina su acercamiento a Javier Milei al tener en cuenta las diferentes ideologías que conviven en el frente, argumentó:"Yo reitero lo que dijimos en su momento. La Unión Mendocina se reunió en torno a dos principios básicos: la defensa de la provincia de Mendoza por sobre todo y el futuro, que significa mirar hacia adelante, independientemente de las diferencias que pudiéramos haber tenido en el pasado. Y esto es lo que seguimos sosteniendo. Es una fuerza que en solo tres meses obtuvo el 30% de los votos. Ha sido la mejor elección de un espacio no peronista o no radical desde 1983 a la fecha. Eso es lo que estamos intentando consolidar, Las diferentes pertenencias que pueden haber tenido dirigentes de La Unión Mendocina con respecto al tema nacional, se replica en prácticamente todos los espacio.

"En el Gobierno provincial, un sector importante, que es Libres del Sur, tenía un candidato a presidente del socialismo más extremo. Y, sin embargo, estaban ahí adentro porque entiendo que compartían su visión en lo que hace al tema provincial. Por eso creo que es momento de poder concentrarnos en las reformas que se tienen que hacer en el país y, por supuesto, en ayudar la provincia para que salga de la dificilísima situación en la cual está", aportó el exintendente de Luján de Cuyo.

Por último, no descartó "bombardeos" por parte del oficialismo provincia hacia su correligionarios de LUM. "A juzgar por lo que sé, puede ser que haya una intención del Gobierno porque La Unión Mendocina es hoy el único espacio opositor fuerte y consolidado que hay en la provincia. Pero si esa fuera la intención, yo creo que es un error del Gobierno porque los gobiernos, en general, lo que tienen que hacer es tratar de ayudar a consolidar a los espacios opositores para que haya interlocución. Si lo que hacés es dinamitar lo que tenés un frente, como sucedió con Cristina Kirchner en el año 2011, electoralmente podía ser interesante. Pero a la hora de articular medidas, ponerse de acuerdo y establecer diálogo, no tiene interlocutores válidos. Entonces, creo que es un error pretender romper a la oposición. Hay que generar un diálogo genuino y serio. Y ahí nos va a encontrar: para ayudar en todo lo que haya que ayudar y para plantear nuestras diferencias", subrayó De Marchi.