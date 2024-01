ATE se anticipa a la CGT y amenaza con un paro

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se reunió este martes en el Hotel Quagliario por los despidos masivos que están sufriendo los trabajadores del Estado y para analizar la opción de llamar a un paro general del sector antes del que organizó la CGT: "Los estatales no podemos esperar hasta el 24 de enero", confesó hoy el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

"Necesitamos salir a responder antes a los despidos del Gobierno nacional", explicó Aguiar en declaraciones con la prensa tras las reuniones que tuvo el gremio en distintas sedes para analizar las medidas que tomará tras los despidos masivos que se están dando en el sector público, sobre todo por el decreto 84/2023 que firmó Javier Milei y que dispone la "no renovación" de los contratos que habían sido firmados luego del 1° de enero de 2023.

En su cuenta de X (exTwitter), Aguiar escribió que "el Gobierno no espera" y que desde los gremios tienen que "profundizar la lucha" ya que el tiempo juega "a favor de Milei".

Es decir, desde ATE quieren acelerar los tiempos para concretar una medida de fuerza que se de antes del paro general del 24 de enero de la CGT, porque la administración pública está viviendo un ajuste ahora y no puede esperar.

La convocatoria de ATE fue ayer, a través de Aguiar, que escribió en sus redes sociales que ante las "denuncias sobre despidos, sanciones y traslados compulsivos en el Estado" decidió que la conducción nacional del gremio sesione urgente y de manera extraordinaria. Además, apuntó contra el Gobierno y dijo que "la insensibilidad es absoluta", ya que dejan "a miles de familias en la calle". "Son empresarios que no tienen ni idea sobre las verdaderas necesidades de la gente y violentan todas las normas. Las cesantías sin causa justificada comenzarán a afectar el normal funcionamiento de todos los organismos desde las primeras horas del 2024. También el deterioro salarial del sector público se ha agravado drásticamente en las últimas semanas. Los estatales tenemos que definir nuevas medidas contra semejante ajuste!", aseguró.

La convocatoria de Aguiar a través de redes.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó hoy que el Gobierno no produjo "bajas" de personal en el Estado, sino que decidió "no renovar" los contrato de los trabajadores que ingresaron a la administración pública el año pasado. "No fueron bajas. Fueron no renovaciones de contratados que tenían alta en 2023 y vencían a fin de año", confesó Adorni en diálogo con Telám.