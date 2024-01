Martín Menem explicó su plan de sesionar el sábado para tratar la ley ómnibus

Martín Menem insistió con su postura de agilizar la aprobación de la ley ómnibus y dijo que mantiene la idea de sesionar el sábado. Además, expresó que su intención es llevar la normativa al recinto esta semana.

"Voy a hacer lo posible para que esta semana se firme el dictamen. Mi idea era ir este sábado al recinto, parece difícil, pero no imposible", expresó.

Además, el titular de la Cámara de Diputados agregó que "se trabaja todos los días" para avanzar con el proyecto. "Para mí no hay lunes, ni sábados, ni domingos", expresó.

En contacto por TN, Menem ratificó la urgencia para aprobar la ley lo antes posible. "Argentina vive una de las crisis más importantes de los últimos cien años", señaló y advirtió que si se sigue "insistiendo con las mismas recetas vamos a terminar con los mismos resultados".

"Es el deseo de más del 70 por ciento de los argentinos que esto se pueda sacar lo antes posible", ratificó y volvió a insistir en la necesidad de sacar adelante la iniciativa. "Argentina no sólo no tiene plata, sino que no tiene tiempo".

Por otro lado, el legislador cuestionó el paro nacional de la CGT de la próxima semana y consideró que la medida de fuerza es "innecesaria". "La CGT puja por sus intereses. No vamos a resignar la libertad de los argentinos", subrayó.

A su vez, sostuvo que es momento de una "modernización del sindicalismo" y volvió a cargar contra la movilización del 24 de enero. "Argentina los necesita trabajando todos los días a empresarios, trabajadores y a todos. El paro perjudica a los trabajadores", expresó.

Finalmente, respondió a las críticas sobre la reforma de movilidad jubilatoria incluida en la ley ómnibus y adelantó que desde el oficialismo evalúan un "nuevo esquema".

"Queremos trabajar en una fórmula que les impida a los jubilados perder poder adquisitivo. Se está trabajando en un esquema superadora al esquema de Alberto Fernández. Queremos eliminar la formula anterior para ir a un nuevo esquema", finalizó en alusión a uno de los puntos que traba las negociaciones de la norma.