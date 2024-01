El Gobierno le descontará el sueldo a los estatales que paren el 24 de enero

El vocero presidencial Manuel Adorni habló en su habitual rueda de prensa este jueves y confirmó que el Gobierno descontará de sus salarios el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).



"Se ha tomado la decisión de descontar -quienes vayan al paro- el día a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaja, es razonable que no cobre", dijo Adorni en Casa Rosada. Además, expresó que desde el gobierno siguen "esperando los argumentos" del porqué del paro.

En esta línea, también recordó que la línea 134 fue nuevamente habilitada en pos de realizar denunciar por extorsiones, amenazas y aprietes en relación a la quita de planes a quienes no se adhieran al paro. "Recordamos que es anónima y gratuita", expresó.

Noticia en desarrollo...