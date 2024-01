Axel Kicillof, a fondo contra Javier Milei: "Las consecuencias del ajuste se verán el 24 de enero"

Axel Kicillof encabezó una conferencia de prensa luego del encuentro entre dirigentes de Unión por la Patria y la CGT en la Casa de la Provincia y ratificó su respaldo a la movilización nacional de la central sindical para el 24 de enero.

Ante los medios, el gobernador bonaerense también aseguró que "las consecuencias" de las políticas de Javier Milei "se van a ver" el día del paro en la calle.

"Las consecuencias de las políticas que se están implementando se van a ver este 24 de enero. Vamos a apoyar y acompañar la movilización que van a llevar adelante las centrales obreras", sostuvo.

Kicillof, encabezó hoy un encuentro con gobernadores del PJ, legisladores, la cúpula de la CGT y gremialistas

Abordado por los ejes del encuentro, Kicillof expresó que se hizo "un relevamiento de la situación social y económica". "Hablamos sobre la batería de medidas económicas y decisiones que ha tomado el Gobierno: devaluación, el aumento en alimentos, combustibles, medicamentos, prepagas", detalló el dirigente peronista y añadió: "Todavía falta el tarifazo en transporte y energía".

Asimismo, planteó que "hay mucha preocupación y caída del consumo" en la Provincia de Buenos Aires y, en ese sentido, le dejó un pedido a las autoridades nacionales.

"Pedimos que reflexionen, que tengan sensibilidad", manifestó. Aunque rápidamente añadió ante las críticas de Milei: "Nosotros no vamos a entrar en ninguna provocación, no vamos a responder".

El mandatario provincial sostuvo que cualquier tipo de respuesta desde la oposición “depende fundamentalmente del gobierno nacional” y apuntó contra los objetivos de la ley ómnibus como el DNU, señalando que son "perniciosas" para su distrito.

"No se sabe quién la escribió (la ley ómnibus), sí se sabe a quiénes beneficia. Por eso está situación es muy irregular", subrayó. "El presidente dijo que si no se aprueba la ley ómnibus no habrá recursos para las provincias. Lo rechazamos completamente", sentenció.