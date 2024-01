Reapareció Esteban Bullrich y respaldó a Marcos Galperín tras su cruce en redes

Esteban Bullrich rompió el silencio en redes sociales y salió a respaldar al empresario argentino Marcos Galperín, fundador de MercadoLibre, por las acusaciones que recibió de no pagar horas extras en su empresa.

Para salir en su defensa, el exsenador nacional y exministro de Educación dijo que hay algunos que "no soportan el éxito" de Galperín "sin su ayuda" y expresó que, "cuando fracasa", la gente "trata de adueñarse" de su éxito.

"Tranquilo Marcos, no soportan el éxito sin su ayuda, entonces tratan de adueñarse de tu éxito, cuando fracasan, te putean. Les pasó a los campeones del mundo, imaginate", fue el posteo de Bullrich con el hashtag #argentinosalascosas.

El posteo de Esteban Bullrich en defensa de Galperín

El exlegislador compartió la respuesta del CEO de la empresa a una usuaria, quien acusó a la compañía de explotar a su amiga, una empleada senior en el área contable, al hacerla trabajar horas extras sin remuneración y no otorgarle beneficios adicionales como una caja navideña.

"Es fácil mami. Pensá una idea, empezá una empresa, hacela sustentable, contratá 55,000 empleados en toda América Latina y pagales mejores sueldos, beneficios y cajas navideñas. Yo voy a ser el primero en aplaudirte", fue la respuesta de Galperín.

"Me enteré ayer que MercadoLibre hace trabajar a una amiga que labura en el área contable un montón de horas extras y NO las paga, y no les dieron ni caja navideña. Ella es Senior y labura en el área contable. Qué onda Marcos Galperín, bastante (emoticón de un ratón), ¿no?", había sido el comentario de la usuaria Nita Juana Cervio, que disparó el ida y vuelta con el empresario.

La controversia rápidamente capturó la atención del público en la red social, generando un intenso debate entre los usuarios. Mientras algunos se alinearon en defensa de Marcos Galperín, destacando sus logros y la gestión de MercadoLibre, otros expresaron su solidaridad con la usuaria.