La dura crítica de un exrepresentante argentino del FMI al discurso de Javier Milei en Davos

El exrepresentante argentino del FMI Héctor Torres, hizo un balance sobre la participación de Javier Milei en el Foro Económico de Davos y destacó el encuentro que mantuvo con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, aunque se mostró crítico con el discurso que dio el mandatario ante empresarios y referentes políticos globales.

Consultado por el fuerte mensaje del presidente, Torres consideró que no fue "correcto" que "identifique a los socialdemócratas, los centristas" como "lo contrario al liberalismo".

"No me pareció ni oportuno ni adecuado", expresó por LN+ y agregó que al Gobierno no le conviene ideologizar la política exterior. "Es algo que nosotros no nos podemos dar ese lujo, tenemos que tener relaciones internacionales basadas en nuestros intereses", recalcó.

A su vez, Torres se mostró en desacuerdo con la idea de Milei sobre la intervención inexistente del Estado sobre el mercado y recalcó que "no quedan creyentes en el laissez-faire, en el dejar hacer".

"El mercado está lleno de fallas y existe porque en realidad el Estado le da un lugar de existencia, digamos, tiene que regularlo. No quedan creyentes en el laissez-faire, el creyente más importante es Milei, esta es una religión que ya no se practica en todos los países liberales, incluido Estados Unidos", explicó.

Por otro lado, Torres se refirió a la reunión de Milei con Georgieva y destacó que "el Fondo se encontró con un Gobierno que quiere ir más lejos de lo pedido". "Es un primer contacto personal que me parece importante", señaló y opinó que el organismo "quiere apoyar" al Gobierno.

"Están tratando de ayudar, de apoyar a un gobierno que lo que quiere es poner las cuentas en orden", dijo aunque aclaró que la entidad no ignora "los desafíos sociales, políticos y legislativos" que afrontará Milei.

"Este Gobierno quiere hacer todo eso que el Fondo ha pedido tantas veces y que es parte del programa que fracasó, y yo prefiero este último que estamos reviviendo en este momento", finalizó.