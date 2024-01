Cumbre clave en Diputados: los exsocios de JxC negocian el apoyo a la ley ómnibus de Milei

Un rato después de las 17, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ingresó al Congreso de la Nación para negociar con los exsocios de Juntos por el Cambio una serie de modificaciones, en materia económica, que garanticen la aprobación de la ley ómnibus de Javier Milei. El principal eje de discusión está en la suba de retenciones y en la suspensión de la fórmula jubilatoria.

El mecanismo de esta reunión es el mismo de ayer: un tema y analizar artículo por artículo con funcionarios. El lunes fue el turno de la reforma política y electoral, donde se discutió la delegación de facultades y las emergencias en once materias. En este caso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió a Quirno y sus funcionarios para que discutan con los representantes en la comisión de Presupuesto del PRO (Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas), la UCR (Lisandro Nieri, Danya Tavela y Pedro Galiberti) y Nicolás Massot de Hacemos Coalición Federal (HCF).

Este espacio de ninguna manera aceptará un dictamen que elimine la fórmula de movilidad jubilatoria, como dispone el proyecto original. Le pide al oficialismo que mande fórmula que garantice que los jubilados no pierdan contra la inflación. Tampoco quieren ceder en el aumento de retenciones, tanto para productos primarios como con valor agregado, ni con la eliminación de la ley Guzmán, que obliga al gobierno a mandar al Congreso los acuerdos de toma de deuda.

Mientras esta conversación ocurre, Menem entra y sale del despacho con el teléfono en mano. En su entorno aclararon que él no lleva las negociaciones con el Gobierno. "Habla con todos para ver cómo se puede hacer la mejor ley", dijo una de las personas que rodea al titular de la Cámara baja. Mientras tanto, el riojano le acerca a los periodistas acreditados en el Congreso las "Ironbar", la primera barrita energética de la Argentina, que fabrica el propio Menem, y tiene un acuerdo con la AFA.

Atrás de Menem va el jefe del bloque La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago. Al despacho de Menem entra un pizarra imantada con todas las bancas del hemiciclo de Diputados. Emilio Monzó (HCF) y Massot entran y salen de la reunión. "Tengo que ir a hablar con mi gobernador", dice el expresidente de la Cámara baja.

De los despachos libertarios dejan trascender que hay un acuerdo con los bloques "dialoguistas" para sesionar el próximo sábado. "No hay nada de eso", desmiente una diputada de la UCR que mantiene conversaciones con el Gobierno. "Cuando salga Milei a decir que los diputados no trabajamos, defiéndannos y expliquen que no tienen los número para llevarse puesta la cámara", bramó la legisladora.

Los exsocios de Juntos por el Cambio están convencidos de que el dictamen tiene que salir después del paro de la CGT fijado para el 24 de enero. "Necesito que mi base electoral, que votó a Milei, se harte de los gremialistas y legitime el despacho favorable al nuevo Gobierno", analizó un diputado opositor que está dispuesto a negociar modificaciones para aprobar el proyecto.