Obra pública: en Luján frenan las obras nuevas hasta mitad de año

Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo, conducida actualmente por Esteban Allasino (La Unión Mendocina), indicaron que, debido a la crisis económica y al panorama de incertidumbre producto de la desregulación económica que impulsa el presidente de la Nación, Javier Milei, no anunciarán nuevos proyectos de obra pública y serán más austeros. La fecha elegida es junio, mes en el que -aseguraron- será "otro escenario". La decisión responde a una estrategia de "precaución" para que no corran peligro los pagos que debe afrontar la comuna. "Si todo se ordena, tenemos un paquetes de obras de mayor ingeniería", deslizaron.

En diálogo con MDZ, el intendente Esteban Allasino comentó respecto a las obras: "En ejecución tenemos un paquetes de plazas: son 25 plazas y 2 playones. Se terminan entre febrero y abril en todo el departamento. También hay obras de pavimento. Estamos esperando la licitación para la provisión de materiales para la segunda etapa de Guardia Vieja. Está previsto hacer 200 cuadras aproximadamente hasta junio. A partir de junio es otro escenario. Del 100% del presupuesto de este año, hemos decidido gastar el 30%. No queremos incurrir en inconvenientes para pagos".

"También tenemos obras de iluminación en Las Compuertas y Ugarteche en 8 barrios. Hay obras de agua y saneamiento. En agua y cloacas no se puede detener nunca la inversión. Si todo se ordena, tenemos un paquetes de obras de mayor ingeniería. Intentamos no proyectar obras que excedan este período para que cualquier ajuste no genere conflictos el resto del año", comentó.

Esteban Allasino junto a sus antecesores: Sebastián Bragagnolo y Omar De Marchi.

La obra pública y el nuevo escenario en Argentina

Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, se dio a conocer que la obra pública dejará de ser ejecutada como venía ocurriendo, para así girar hacia un sistema de iniciativa privada. En ese orden, cientos de comunas de todo el país todavía no tienen certidumbre acerca de qué intervenciones podrán encarar en el 2024.

De aprobarse lo planteado en la denominada "ley ómnibus", el Poder Ejecutivo podrá disponer “por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública Nacional”.

Allasino, que de profesión es ingeniero civil, apoya algunos aspectos de esta transformación y opinó: "Creo que hay obras que son competencia municipal, como el mantenimiento de una plaza, de competencia provincial, como la ejecución de escuelas, hospitales y caminos productivos; y de competencia nacional, como el mantenimiento de rutas nacionales. Es notorio que la Argentina carecemos de una cultura de la concesión y el pago por uso. En Chile tienen esa cultura con aranceles para el mantenimiento óptimo (...) Todavía no hay nada escrito, pero el Estado nacional tiene que tener una mirada federal y productiva".

Incluso, una de las obras que se le reclama a Luján de Cuyo hace tiempo es la tercera vía del Acceso Sur entre Paso y Azcuénaga. No obstante, es la Nación, a través de Vialidad Nacional, la encargada de este proyecto que, por ahora, no parece tener novedades al respecto.

"Entiendo que la política de Milei es aplicable para algunas obras, como los corredores internacionales. Por ejemplo, la Variante Palmira para tránsito pesado. Tanto en el gobierno de Mauricio Macri como en de Alberto Fernández ha habido una mala determinación sobre cuáles son las incumbencias provinciales y nacionales. En el gobierno de Macri se financió la calle Arístides Villanueva en la Ciudad. En el gobierno de Alberto Fernández había una mirada de intendentes. Creo que en el fondo es oportuno que se discuta la incumbencia". sumó Allasino. Javier Milei ya anunció que el esquema de obra pública no seguirá siendo el mismo.

Su relación con el Estado provincial y Alfredo Cornejo

Esteban Allasino también se refirió al rol que tendrá los próximos 4 años como intendente opositor del Gobierno provincial. "No he hablado con Alfredo Cornejo, aunque acordamos tener una reunión. Creo en el ejercicio del diálogo". En diciembre, en un evento con Cámara de la Construcción delegación Mendoza, el gobernador Cornejo se envalentonó y afirmó que "no detendrá la obra pública", con el fin de "dar un poco de certidumbre en un marco de enorme intranquilidad”.

Este último viernes ambos participaron de la entrega del barrio Ruta 82, en Luján de Cuyo, con viviendas para 36 familias que residían a la vera de la Ruta Provincial 82, locaciones por las que pasará la nueva Panamericana.

La Ruta 82 es una obra que encara el Gobierno provincial y la cual es seguida de cerca por Luján debido a los problemas de tránsito que solucionará una vez que esté terminada. La primera etapa de la nueva Panamericana está concluida y la segunda tiene un avance de 70% con inversión inicial 80 millones de dólares: 50 millones aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 30 millones por el Gobierno de Mendoza. Continúan las obras sobre las Ruta 82.

Se intervinieron los puentes del intercambiador de La Tijera, de Besares, del Colegio San Jorge y el viaducto del puente Pueyrredón, que incluye rampas de entrada y salida, una rotonda por abajo y el puente de calle Guardia Vieja. Además, se marcó la traza y las colectoras, se realizó el cruce peatonal frente a La Guanaca, que pasa por debajo de la ruta, y se hizo a nuevo toda la línea de servicios, desplazando su localización.

También cuenta con nuevas redes de agua, eléctrica, la línea de fibra óptica y un gasoducto entre Guardia Vieja y Pueyrredón. Se hicieron los desagües aluvionales del colector Tejo y la calle La Unión y se impermeabilizaron 1,2 kilómetros del canal aluvional principal que viene del oeste, hasta calle La Unión y cruza la Panamericana hacia el este. A esto se le sumó la construcción de las ciclovías de hormigón. En cuanto a la tercera etapa de la obra, desde el Gobierno provincial comunicaron que ya se realizó la licitación, se presentaron las ofertas y está en el estudio.