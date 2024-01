Desde la UCR confrontaron duramente a Javier Milei por las críticas al Congreso

Rodrigo de Loredo y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, salieron a responderle a Javier Milei, quien había lanzado críticas contra el Congreso por la demora en la aprobación de la ley ómnibus.

Las declaraciones del presidente, en el marco de una entrevista radial este domingo, provocó un gran enojo en ambos dirigentes y pone en alerta al Gobierno, ya que ambos integran fuerzas políticas que manifestarían su apoyo al proyecto.

Por eso y en mediante extensos mensaje, ambos salieron a repudiar el mensaje del mandatario. Primero, fue el titular del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados quien se quejó de los "sistemáticos agravios" de Milei contra la UCR y quienes buscan "darle al Gobierno las herramientas legales" que necesita.

El descargo de De Loredo

"O conoce hechos sobre los que no denuncia, o denuncia hechos que no existen", lanzó en su cuenta de X. De formas formas, De Loredo remarcó que el accionar del Jefe de Estado "no van a amedrentar" el comportamiento del partido.

En tanto, "Nacho" Torres advirtió que es "peligroso y profundamente irrespetuoso" sugerir que hay pedidos de coimas para votar la Ley Ómnibus, y le recordó que los mandatarios provinciales radicales y del PRO están "cooperando".

"Es peligroso y profundamente irrespetuoso afirmar que existen intereses espurios en buscar modificaciones a la ley ómnibus o marcar algún desacuerdo con el DNU", recalcó.

El mensaje de Torres

Milei volvió a cargar contra los legisladores para que acompañen sus políticas y dejó una dura advertencia al respecto: "O se ponen los pantalones largos para que los argentinos estén mejor, o el mercado nos pasa la factura".