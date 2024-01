Qué piensa hacer Cornejo con los fondos de Portezuelo y cuándo podría usarlos

En medio de la política de restricciones y la caída de la recaudación provincial, el gobernador Alfredo Cornejo y su equipo sacan cuentas para ajustar el Presupuesto. En el horizonte tienen una zanahoria que los motiva para que no toda la gestión sea de ajuste. Esa motivación son los 1.023 millones de dólares que espera tener disponibles para ejecutar obras y proyectos que generen dinámica económica e incluso "repago". Esos fondos están en un fideicomiso que originalmente tenía como destino Portezuelo del Viento. Ahora, la intención es usarlos para obras que sientan bases del sistema productivo. La duda es si la Provincia tendrá o no margen de maniobra para usarlos fuera de las obras "hidroeléctricas". Pues, para Cornejo, no hay limitaciones; aunque sí una barrera temporal. La fecha clave es el 28 de octubre de este año, día en que Mendoza tendrá todo el dinero disponible.

La estrategia del Gobierno es esperar a que todos los fondos estén en poder de Mendoza y luego sí ejecutarlos según el plan de inversión que determinen. De esa manera, sugieren, la Nación no podrían poner condiciones. Esos fondos son aportados por la Nación como compensación por los perjuicios que trajo a la provincia la promoción industrial ejecutada en otras provincias. El convenio comenzó a gestarse en 2007 (cuando Mendoza estaba a punto de ganar el juicio) y, en 2019, Alfredo Cornejo y Mauricio Macri le pusieron números y plazos: 1.023 millones de dólares pagados en cuotas. Ese convenio mencionaba como primer destino de los fondos la construcción de Portezuelo del Viento. Si no se hacía, como ocurrió, se pautó que se usara para otras obras hídricas de generación eléctrica; es decir algún dique.

"Esos fondos son nuestros, no hay que hablar de liberar porque son de Mendoza. Una vez que se cobren...Mendoza los puede usar para lo que quiera. Pero la verdad es que creo que no los deberíamos usar para lo que querramos, pero sí para obas de obras generales, no solo hidráulicas. Obras de agua que son prioridad en Mendoza. Y sí para energía, y repartidos en toda la provincia donde haya proyectos que sean rentables y recuperables", explicó Cornejo.

Qué hacer con última la "joya" de la abuela

El Gobernador piensa usarlos con un criterio más amplio que solo hacer diques, pero con reglas que eviten la "evaporación" de los recursos. Por eso habría obras que tendrían un repago a través de regalías o aportes de los beneficiados (acueductos, diques, etc) y otras obras "hundidas" pero importantes para algunos sectores económicos. Alrededor de esos fondos giran el Gobierno, los intendentes y las cámaras empresarias. De hecho el "ahorro" toma más valor por la sequía de recursos actual y la que se viene. La Nación avisó que no habrá recursos para obras nuevas y, en cambio, Cornejo dijo desde que asumió que en Mendoza no se recortarán los proyectos de trabajos públicos. Sí, podrían esperar algunos meses a que estén esos fondos disponibles.

La obra que no fue: en esta zona iba a estar Portezuelo del Viento.

El Gobernador ratificó esa estrategia ayer. En una actividad pública, sugirió que no hay restricciones y que esperarán a tener todos los fondos disponibles. La clave está en el artículo 3 del convenio. Allí se especifica que los fondos depositados deben ser usados para "la obra" (Portezuelo del Viento) y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial". En principio, se interpreta que los recursos pueden ser usados solo para diques. Pero la redacción tiene cierta vaguedad que podría generar interpretaciones distintas y liberar "de hecho" el uso de esos fondos. Antes, Mendoza había intentado modificar esa cláusula. Rodolfo Suarez le pidió de manera subsidiaria a Alberto Fernández que en caso de que no laudara a favor de Mendoza para hacer Portezuelo del Viento, permitiera el uso de esos fondos para otro tipo de obras.

"Son un resarcimiento de la promoción industrial. Lo ideal es que se apliquen a teas económicos de agua y energía y que se repaguen todo el tiempo, de la manera en que todo el tiempo estemos haciendo obras y hasta en algún momento podamos hacer Portezuelo del Viento incluso si hay repago. Ese es el concepto. Que se repaguen vía medidores de agua, si es para riego por goteo también, si es para canalizar un canal secundario, que tenga repago de los regantes del lugar. Si es para diques, con tarifa eléctrica. Es un activo muy importante y me siento muy orgulloso de haberlo conseguido, pero también tengo la obligación de administrarlos con responsabilidad porque si no se va en gastos corrientes", aseguró Cornejo.

El plan de pagos que se ejecuta entre la Nación y Mendoza.

Hoy, la provincia tiene 978.052.595 dólares en el fideicomiso. El 28 de enero, el gobierno de Javier Milei debería depositar la primera cuota correspondiente al 2024, que es de algo más de 30 millones de dólares. Luego quedan aportes menores hasta llegar al 28 de octubre, día en que se debería cumplir con el último pago y, así, dar por terminado ese convenio. El plan de ajuste ejecutado por la Presidencia no incluye dejar de pagar compromisos, por lo que creen que no habrá problemas en las transferencias.

La administración de esos fondos es un eje central del Gobierno. El Ministerio de Gobierno y Obras tendrá el control político del tema, particularmente Marité Baduí. Pero hubo otro cambio antes. Como anticipó MDZ, se quitó a la empresa EMESA como "cerebro" de los proyectos y administradora del fondo fiduciario. Esa empresa estatal había gestado el proyecto de Portezuelo del Viento, desde su gestación, hasta la logística de la trunca licitación. Mendoza Fiduciaria será quien administre los fondos, con cláusulas para ejecutar maniobras que permitan mantener el valor de esos fondos. Además, se creó un comité que tendrá como objetivo analizar el destino de los fondos.