Ley ómnibus: el secretario de Educación descartó que se aplique el sistema de vouchers en las escuelas

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuará hoy con el análisis del proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", conocida como ley ómnibus, tras un cuarto intermedio dispuesto ayer por la noche por pedido de los bloques de Unión por la Patria (UxP) y la UCR, y oposición de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que querían que pretendían continuar los debates. Para hoy se esperan los testimonios de Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia; Carlos Torrendel, secretario de Educación y Leo Cifelli, secretario de Cultura.

12.58 "No hay ninguna indicación de llevar adelante los vouchers en educación"

Torrendel aprovechó la ronda de respuestas para aclarar que no se llevará adelante el sistema de vouchers en las escuelas. "Se dialogó el tema pero no hay ninguna indicación de llevarlo adelante", indicó el funcionario. "Hasta el momento no he escuchado nada sobre esa política", remarcó.

Unos minutos antes señaló que "en la educación argentina hay una tragedia". También dijo que "la docencia argentina tiene mucha experiencia valiosa, que en la pandemia se puso al hombro".

Sobre el presupuesto de educación comentó que "la idea es poder ir acompañando la pauta de la inflación, en la lógica de que es un momento de crisis uno tiene que hacer los ajustes que se correspondan, pero no en educación". En tanto, aseguró que la ley ómnibus promueva que las familias eduquen a los niños en sus casas, y consideró que quienes interpretaron eso del articulado "muestran gran capacidad de imaginación".

"Se ha hablado de homeschooling, cosas rarísimas, que no se cómo se derivan de la relación del artículo: muestran gran capacidad de imaginación", cuestionó Torrendell sobre las interpretaciones que se han hecho del proyecto. Según sostuvo, "el artículo es claro que se quiere promover una educación presencial, que pueda incluir instancias virtuales que enriquezcan" al alumno. "La educación y la política están muy entramados", aseguró el funcionario de Javier Milei.

12:05 - "Es un plan de desfinanciamiento de la cultura"

El diputado nacional Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal) dijo que esta ley es de "desfinanciamiento de la cultura". Y enumeró que van hacia "la eliminación de la cuota de pantalla para producción cultural". "El secretario habló de las bibliotecas culturales y el secretario habló de la importancia de ellas, pero esta ley las elimina", remarcó

Además, en un discurso que se llevó el aplausos de varios kirchneristas, atacó al gobierno libertario: "Dicen que toda la cultura va a depender de la Secretaría, nada menos liberal que dejar en el Estado la administración de la cultural".

Su malestar con esta iniciativa es importante para entender dónde estarán los votos para la aprobación. Paulón integra el bloque de los 23 diputados de Miguel Ángel Pichetto, que está dispuesto a negociar modificaciones a cambio de votar a favor.

10.50 - "La educación presencial es clave pero debe estar con el entorno tecnológico"

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, negó que la ley ómnibus promueva que las familias eduquen a los niños en sus casas y consideró que quienes interpretaron eso del articulado "muestran gran capacidad de imaginación".

Luego de que se dieran críticas por la posibilidad que el Gobierno habilitara la posibilidad de la educación en casa, como ocurre en otros países del mundo, el funcionario aclaró: "La educación presencial es clave pero debe estar integrada con el entorno tecnológico y hay experiencias positivas donde se complementa la presencialidad con instancias de educación virtual".

Además, para las 14 está prevista la presentación del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.