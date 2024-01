Ley ómnibus: El kirchnerismo criticó la privatización de YPF y de los trenes

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuará hoy con el análisis del proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", conocida como ley ómnibus, tras un cuarto intermedio dispuesto ayer por la noche por pedido de los bloques de Unión por la Patria (UxP) y la UCR, y oposición de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), que querían que pretendían continuar los debates. Para hoy se esperan los testimonios de Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia; Carlos Torrendel, secretario de Educación y Leo Cifelli, secretario de Cultura.

17.42 El kirchnerismo criticó la privatización de YPF

Después de la exposición del ministro Ferraro, los diputados de Unión por la Patria pusieron el grito en el cielo para evitar las privatizaciones de YPF y de Trenes Argentinos. "Es la nave insignia de la recuperación argentina", comenzó el neuquino Pablo Todero (UP) sobre la empresa hidrocarburífera.

"Para Neuquén, YPF tiene una raigambre muy fuerte. Que se privatice va a generar que muchos proyectos pierdan licencia social", señaló el diputado y anticipó que "Neuquén va a salir a la calle si se vende la compañía y no va a haber gendarmería que las aguante".

Un rato después, Eduardo Toniolli (UP) habló sobre la privatización del servicios ferroviario. "El argumento para privatizar es el carácter deficitario de los ferrocarriles, pero es débil", señaló. El primero es que el servicio ferroviario no es rentable, ni en Argentina ni en el mundo. Para que le interese a un privado hay que subsidiarlo, eso fue lo que pasó en este país", insistió.

Para cerrar, comentó que "los países a los que ustedes llaman normales subsidian el transporte ferroviario".

16.56 Arrancó la exposición de Ferraro

El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, empezó su exposición ante el plenario de comisiones de Diputados. Comenzó con una radiografía sobre el estado de situación: criticó que se hayan permitido importaciones sin dólares y tildó al transporte público como "prácticamente estatizado". "Parece que lo que paga el estado nacional no lo paga nadie, pero lo vamos a pagar todos", resumió.

En este contexto, aseguro que "el clima de inversiones es desalentador". "Nosotros queremos cambiar este sistema perverso de estructura, y no mejor administrar lo que está. Esto implica un cambio cultural, que requiere una claridad en el planteo y una perseverancia en el tiempo", aseveró.

“Para enumerar algunos temas se ha permitido y autorizado importaciones por varios millones de millones de dólares sin que existan los dólares", señaló. "Tenemos el problema que, por distintas razones que nos encerramos en distintas políticas desacertadas, nos encerramos en una espiral donde cada vez las restricciones al acceso a la moneda extranjera, la posibilidad de acceder a las divisas del exterior, la posibilidad de poder importar se ha hecho casi nula”, remarcó.

16.47 Torrendel aseguró que el gobierno considera que la ley de Educación Sexual Integral "está bien"

En respuesta a una pregunta de Myriam Bregman, el secretario de Eduación, Carlos Torrendel, defendió la postura del gobierno en relación a la Educación Sexual Integral (ESI). "No hay que tener una vocación unívoca o estatistas de la educación sexual integral, sino que se da en diálogo con la sociedad, que es plural. El problema de la ESI en términos de dificultades para enseñarla bien, no tiene que ver con las escuelas, si son estatales o privadas, sino con la cultura de cada institución. Paradójicamente, puede haber escuelas privadas con posiciones más progresistas y estatales más conservadoras, entre comillas", aseguró.

16.30 El kirchnerismo insiste con sacar más temas de la ley ómnibus

El kirchnerismo volvió a pedirle al oficialismo que se quiten los capítulos referidos a la Cultura y la Educación de la ley ómnibus. Fue en el marco de la exposición de los secretarios de esas áreas, Carlos Torrendel (Eduación) y Leo Cifelli (Cultura). Carolina Gaillard, quien tuvo mucha exposición al presidir la comisión de Juicio Político en el ataque a la Corte Suprema, hizo una cerrada defensa de los organismos que elimina la ley ómnibus en materia de cultura.

Acto seguido, Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, hizo la misma solicitud en lo referido a la educación. Le apuntó al secretario Torrendel, sobre quien dijo que le dejó "una buena impresión" pero le cuestionó no haber participado de la escritura del proyecto de ley.

16.00 Martín Menem recibió al ministro Ferraro

Mientras siguen las exposiciones de los secretarios del ministerio de Capital Humano, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió en su despacho con el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien tenía agendado empezar a las 14 pero el plenario viene demorado.

El ministro Ferraro tendrá el desafío de responder las consultas sobre áreas clave de la ley ómnibus, ya que tiene a cargo una cartera que abarca a diferentes temas. El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, junto al presidente de Diputados, Martín Menem. Foto: Prensa Diputados.

14.08 De la Torre defendió lo cambios en la ley de los mil días

El secretario de de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo De la Torre comentó que la modificación que proponen a la ley de los mil días: “Viene a ampliar la ley anterior, que solo era ayuda económica, la idea es acompañarlas”.

También se lo criticó por hablar de "los derechos del niño por nacer". Sostuvo que fue así “para visibilizar, si no lo atendemos, perdimos 9 meses. Si la mamá está consumiendo, está desnutrida, si la mamá está sufriendo violencia, si la mamá no tiene los vínculos sanos, perdimos 9 meses, por eso es importante hablar de esa figura”.

12.58 "No hay ninguna indicación de llevar adelante los vouchers en educación"

Torrendel aprovechó la ronda de respuestas para aclarar que no se llevará adelante el sistema de vouchers en las escuelas. "Se dialogó el tema pero no hay ninguna indicación de llevarlo adelante", indicó el funcionario. "Hasta el momento no he escuchado nada sobre esa política", remarcó.

Unos minutos antes señaló que "en la educación argentina hay una tragedia". También dijo que "la docencia argentina tiene mucha experiencia valiosa, que en la pandemia se puso al hombro".

Sobre el presupuesto de educación comentó que "la idea es poder ir acompañando la pauta de la inflación, en la lógica de que es un momento de crisis uno tiene que hacer los ajustes que se correspondan, pero no en educación". En tanto, aseguró que la ley ómnibus promueva que las familias eduquen a los niños en sus casas, y consideró que quienes interpretaron eso del articulado "muestran gran capacidad de imaginación".

"Se ha hablado de homeschooling, cosas rarísimas, que no se cómo se derivan de la relación del artículo: muestran gran capacidad de imaginación", cuestionó Torrendell sobre las interpretaciones que se han hecho del proyecto. Según sostuvo, "el artículo es claro que se quiere promover una educación presencial, que pueda incluir instancias virtuales que enriquezcan" al alumno. "La educación y la política están muy entramados", aseguró el funcionario de Javier Milei.

12:05 - "Es un plan de desfinanciamiento de la cultura"

El diputado nacional Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal) dijo que esta ley es de "desfinanciamiento de la cultura". Y enumeró que van hacia "la eliminación de la cuota de pantalla para producción cultural". "El secretario habló de las bibliotecas culturales y el secretario habló de la importancia de ellas, pero esta ley las elimina", remarcó

Además, en un discurso que se llevó el aplausos de varios kirchneristas, atacó al gobierno libertario: "Dicen que toda la cultura va a depender de la Secretaría, nada menos liberal que dejar en el Estado la administración de la cultural".

Su malestar con esta iniciativa es importante para entender dónde estarán los votos para la aprobación. Paulón integra el bloque de los 23 diputados de Miguel Ángel Pichetto, que está dispuesto a negociar modificaciones a cambio de votar a favor.

10.50 - "La educación presencial es clave pero debe estar con el entorno tecnológico"

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, negó que la ley ómnibus promueva que las familias eduquen a los niños en sus casas y consideró que quienes interpretaron eso del articulado "muestran gran capacidad de imaginación".

Luego de que se dieran críticas por la posibilidad que el Gobierno habilitara la posibilidad de la educación en casa, como ocurre en otros países del mundo, el funcionario aclaró: "La educación presencial es clave pero debe estar integrada con el entorno tecnológico y hay experiencias positivas donde se complementa la presencialidad con instancias de educación virtual".

Además, para las 14 está prevista la presentación del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.