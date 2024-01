Los primeros días de Cornejo: por qué empezó con más pausa de lo esperado

Durante la campaña Luis Petri lanzó el eslogan "Mendoza está en pausa" para ponderar lo que se había hecho hasta el momento pero que había que "darle play" para transformar la provincia. Desde la oposición hablaban de Rodolfo Suarez en "modo siesta" y hasta el nuevo Gobierno empezó a hablar de la evolución de lo complejo para separarse de la gestión anterior.

Alfredo Cornejo y Luis Petri (MDZ)

Pero la realidad nacional cambió los planes y el que puso pausa para evaluar antes de decidir es el propio gobernador. A 20 días de su asunción, Alfredo Cornejo no ha tomado decisiones contundentes, todavía no termina de nombrar a las segundas y terceras líneas de los ministerios y no ha enviado a la Legislatura ningún proyecto de peso. Según él mismo indicó en diálogo con MDZ Radio, en Casa de Gobierno están a la espera de las decisiones de la Casa Rosada. "La agenda nacional tiene que ver mucho con Mendoza. Si esto funciona, Mendoza va a volar con su entramado de empresas. Pero, si a la provincia le tocan Ganancias y no se lo compensan, va a empezar a tener serios problemas de caja si la economía no comienza a crecer rápido", dijo Alfredo Cornejo.

La pasividad de estos primeros días está en la vereda de enfrente de los inicios de la gestión de Rodolfo Suarez, cuando la Legislatura aprobó las modificaciones a la ley 7722 para alentar las inversiones mineras y en 10 días tuvo que derogar la norma tras una serie de manifestaciones masivas en toda la provincia. Tampoco se parecen a su primer mandato cuando se ganó el apodo de "restaurador" por una seguidilla de modificaciones de la Justicia y los Códigos Procesales.

Actos, reuniones, viajes a Buenos Aires y entrega de viviendas

Cuatro han sido las actividades que más se repitieron en los primeros días de gobierno de Alfredo Cornejo: actos protocolares, reuniones, viajes a Buenos Aires y entrega de viviendas.

Entre las actos, el más importante fue la presentación de policías y penitenciarios junto a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. En cuanto a actividades protocolares, estuvo en la asunción de Javier Milei y en los actos de dos intendentes: Mario Abed en Junín (vicegonernador saliente) y Francisco Lo Presti en Las Heras, departamento donde tuvo lugar la batalla más sangrienta con La Unión Mendocina y el exradical, Daniel Orozco.

Hebe Casado, Alfredo Cornejo y Francisco Lo Presti

También viajó a Buenos Aires al menos en dos oportunidades, el 10 para la asunción del presidente y el 19 para participar junto a los gobernadores de una reunión con Javier Milei donde hablaron sobre el paquete de medidas económicas, la ley ómnibus y la realidad de cada provincia.

En cuanto a reuniones, las más importantes han sido las de gabinete donde han analizado las medidas nacionales.

Finalmente, otra medida que ha ocupado la agenda del gobernador ha sido la entrega de viviendas en distintos departamentos.

Alfredo Cornejo en una entrega de viviendas.

Hasta ahora solo ha presentado tres de los siete equipos de los ministros y ha evitado involucrarse directamente en los temas de la Legislatura. Por ejemplo, hace unas semanas se aprobaron tres nuevos proyectos de cobre en Malargüe y fue la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, la que dio declaraciones.

Los primeros días de Alfredo Cornejo

9/12 Asunción. Cambio de imagen del Gobierno. Toma juramento ministros

10/12 Participa de la asunción de Javier Milei en Buenos Aires.

11/12 Reunión con ministros y funcionarios. Participó del acto de asunción del intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

12/12 Participó del acto de asunción del intendente de Junín, Mario Abed. Asistió a la cena por el Día de la Industria de la Construcción.

13/12 Presentó el equipo del Ministerio de Salud y Deporte. Alfredo Cornejo en la presentación del equipo de Natalio Mema.

18/12 Presentó el equipo del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.

19/12 Solicita retenciones a la exportación de productos vitivinícolas al 0%. Viaja a Buenos Aires para participar de la reunión de Javier Milei con los gobernadores. Alfredo Cornejo en con los gobernadores antes de la reunión con Javier Milei en Buenos Aires.

22/12 Entregó viviendas en San Carlos y Junín. Presentó el gabinete del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

26/12 Entregó viviendas en General Alvear.

27/12 Participó en un actividad de Irrigación y la bodega de la Familia Falasco. Nombró a las autoridades de OSEP, Iscamen y Juegos y Casinos

28/12 Reunión con el gabinete para analizar la ley ómnibus de Javier Milei. Presentó a loa nuevos policías, penitenciarios y equipamiento. Entregó certificaciones de inglés a estudiantes.