Los motivos por los que procesaron a una histórica dirigente del PJ mendocino

La exlegisladora nacional e histórica dirigente del peronismo mendocino, Patricia Fadel, fue procesada por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” en una causa que involucra a ex directivos del Banco Nación. Se acusa a los ex funcionarios del organismo durante la gestión kirchnerista de haber autorizado créditos millonarios irregulares a empresas ligadas a Lázaro Báez. También fue procesado el mendocino Juan Carlos Fábrega, quien presidió la entidad entre 2010 y 2013.

El juez federal Daniel Rafecas decretó el procesamiento de nueve exfuncionarios del Banco Nación durante las gestiones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la causa se investiga el supuesta concesión abusiva de créditos durante el 2010 a las empresas Austral Construcciones S.A., y Kank y Costilla S.A. vinculadas al empresario condenado Lázaro Báez.

En concreto se analiza el otorgamiento de dos créditos que no se pagaron por más de 200 millones de pesos, según arrojó un peritaje. Los procesados son Marcelo Gustavo Mazú, ex gerente de la sucursal de Río Gallegos del Banco Nación; Ángel Rogelio Cabral, ex gerente zonal de Comodoro Rivadavia del Banco Nación; los ex directores de la entidad Esteban Alejandro Acerbo, Patricia Susana Fadel, Silvia Ester Gallego, Cecilia Carmen Fernández Bugna; el ex vicepresidente del organismo Enrique Osvaldo Arceo; y los ex presidentes del banco, Juan Ignacio Forlón y Juan Carlos Fábrega.

Si bien es oriundo de Mendoza, Fábrega desarrolló su carrera bancaria principalmente en Santa Cruz y luego en Buenos Aires, llegando a presidir el Banco Nación entre 2010 y 2013 y el Banco Central de la República Argentina entre 2013 y 2014.

Juan Carlos Fábrega junto al exgobernador mendocino Celso Jaque.

Por su parte, la tunuyanina Patricia Fadel tiene une extensa trayectoria en el peronismo mendocino y ocupó importantes cargos nacionales. Fue legisladora provincial en tres periodos diferentes y diputada nacional entre 2003 y 2011. En 2012 fue designada directora del Banco de la Nación Argentina, ocupando el cargo desde el 13 de marzo de 2012 hasta que renunció el 20 de noviembre de 2015. En 2020, fue nombrada como miembro del consejo de administración del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).

En el marco de esta causa judicial, el fiscal Carlos Stornelli solicitó el procesamiento de los ex directivos del Banco Nación señalando que “aprobaron mediante las pertinentes resoluciones cada una de las ampliaciones de las facilidades crediticias otorgadas a las empresas Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A., ya sea que se hubieran ampliado los montos o que se hubieran ampliado los plazos para las devoluciones de los préstamos solicitados”.

Remarcó que los entonces directores “aprobaron las diversas resoluciones que permitieron que Austral Construcciones SA Y Kank y Costilla SA obtuvieran las asistencias financieras necesarias para poder girar en el mercado, sin perjuicio de resultar llamativo el escaso monto de dinero con el cual comenzó sus actividades, para luego resultar adjudicataria de obras públicas viales de montos millonarios. En tales resoluciones se fueron extendiendo los plazos de vencimiento de los préstamos otorgados, y se redujo el interés que debían pagar las firmas. En dichas operatorias también intervino Juan Carlos Fábrega, primero como gerente general y luego como presidente de la entidad bancaria”.

Sostuvo que la maniobra se perfeccionaba “a medida que vencían los plazos del dinero otorgado para giros en descubierto, y estas autorizaciones cubrían las deudas de las firmas con la entidad bancaria por las facilidades que se le otorgaban en primera instancia”.

En un fallo de más de 600 páginas, el juez Rafecas detalló la intervención que le cupo a cada uno de los funcionarios acusados en el otorgamiento de las asistencias financieras concedidas a las firmas Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A. Indicó que Fábrega, en su condición de Gerente

General, primero, y luego, Presidente del Banco Nación, intervino en 25 oportunidades en asistencias crediticias, mientras que Fadel, en su condición de directora de la entidad, lo hizo en 10 oportunidades.

El magistrado entendió que “existen elementos más que sólidos, concordantes y suficientes para tener por probado, con el grado de probabilidad que requiere este pronunciamiento, que Marcelo Gustavo Mazú, Ángel Rogelio Cabral, Esteban Alejandro Acerbo, Patricia Susana Fadel, Silvia Ester Gallego, Enrique Osvaldo Arceo, Cecilia Carmen Fernández Bugna, Juan Ignacio Forlón y Juan Carlos Fábrega, desde sus distintas órbitas funcionales de actuación, han intervenido en las asistencias financieras aquí investigadas, con un desvío del interés que debió guiar su actuación, en pos de beneficiar, con ellas, a las firmas Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A. encuadrándose, en consecuencia, sus conductas en el tipo penal previsto y penado el artículo 265 del Código Penal de la Nación”.

Asimismo, consideró que se han colectado en la causa las pruebas suficientes para estimar que existe un hecho delictivo y que los involucrados han participado activamente en la comisión del hecho, por lo que dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, por consideralos autores penalmente responsables del delito de negociaciones incompatibles de la función pública y trabó un embargo de 3 millones de pesos a cada uno de los procesados.

El descargo de Fadel

En el fallo se detalla la declaración que realizó Patricia Fadel, quien indicó que su actuación como directora del BancoNación en los créditos cuestionados, fue impecable y que “no hubo ni una sola norma, requisito u obligación que no haya sido cumplida”.

Agregó que el estudio pericial había arrojado que las operaciones habían sido altamente beneficiosas para el banco. “Es decir, que no sólo no hubo perjuicio económico para las arcas del Estado, sino que fueron rentables”, expresó.

Respecto a su rol, mencionó que ejerció el cargo de Directora del banco desde el 8 de marzo de 2012, hasta el mes de noviembre de 2015 y que, mientras duró en su cargo, siempre lo ejerció con profesionalismo y de forma irreprochable.

En relación al otorgamiento de los créditos cuestionados a las empresas Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A., dijo que le parecía insólito que se dudase de su legalidad, ya que bastaba ver de qué forma habían sido concedidos “para confirmar que todos y cada uno de los requisitos bancarios” habían sido cumplidos con rigurosidad.

Finalmente, la ex legisladora nacional peronista remarcó que “ninguna de las supuestas irregularidades mencionadas en el dictamen Fiscal son reales: los créditos no fueron otorgados con escaso respaldo financiero, no se soslayó ningún requisito bancario obligatorio, no se acordaron tasas más bajas que el mercado, no se concedió ningún beneficio especial a estas empresas y, (…) los préstamos no causaron un perjuicio al erario público, sino todo lo contrario”.