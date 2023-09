¿Qué pasó? Elon Musk borró el tuit en el que apoyaba a Milei

Este viernes un intercambio de tuits entre Javier Milei y el millonario Elon Musk generó gran furor en las redes. Todo sucedió en X (ex Twitter), cuando el magnate respondió una publicación del periodista Tuckson Carlson asegurando que el libertario podía llegar a ser el próximo presidente.

En un mensaje que publicó en su cuenta oficial de la red social X, Musk expresó: "Sería un gran cambio (Would be quite a change)".

"Javier Milei in Buenos Aires. Enemy of The Washington Post and probably the next president of the Argentina", escribió en su cuenta de X el periodista norteamericano, junto a una foto suya con el libertario.

Ante los mensajes, Milei escribió en inglés: "You both are more than welcome to come to Argentina next year if we succeed!". Traducido, el legislador expresó: "¡Ambos son más que bienvenidos a venir a Argentina el próximo año si tenemos éxito!".

Sin embargo, horas después Musk eliminó su posteo sin dar ningún tipo de explicación.