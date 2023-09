Patricia Bullrich apuesta a las elecciones en las provincias en plena reconfiguración de su discurso

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, apuesta al triunfo de candidatos opositores en las elecciones de gobernador que se realizarán en tres provincias a lo largo de septiembre para ampliar sus chances de ingresar a la segunda vuelta, mientras redefine las líneas de su discurso para diferenciarse del candidato ultraderechista de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.



Patricia Bullrich intenta dejar atrás la etapa de fotos con dirigentes y respaldos, que caracterizó al mes de agosto tras las PASO, y prepara recorridas por distintos puntos del país.



Este ciclo comenzó el viernes pasado por la Costa Atlántica, con el periplo que la candidata completó por Necochea, Miramar y Mar del Plata, y continuará durante todo el mes.



Las pocas excepciones que se reserva Patricia Bullrich para este ciclo de visitas en clave electoral, en las que apostará por el contacto "cara a cara" con los votantes, serán para estar presente en las provincias que eligen gobernador y donde un eventual triunfo de Juntos por el Cambio podría impulsar su propia postulación.



Este domingo la cita es en la provincia de Santa Fe, donde el radical Maximiliano Pullaro (según marcan las encuestas previas) tiene muchas chances de convertirse en el nuevo gobernador provincial en reemplazo del peronista Omar Perotti.



Patricia Bullrich estará el domingo a la noche en el búnker de Maximiliano Pullaro y en el caso de una victoria se adjudicará su triunfo como propio, pese a que en las PASO ella respaldó a la lista de Carolina Losada, mientras que Pullaro recibió el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta.



En territorio santafesino, Patricia Bullrich incurrió recientemente en una suerte de contradicción entre sus definiciones actuales -ya lanzada como postulante a la Presidencia- y su histórica postura 'halcón'.



Días pasados, difundió desde sus redes un video en el que salió a pedir el voto por Clara García, la dirigente socialista santafesina que encabeza la lista de diputados nacionales de Pullaro.

Maximiliano Pullaro es la apuesta de Bullrich para captar votos en Santa Fe.

La posición sorprendió en un contexto en el cual el PRO de Santa Fe fue históricamente muy duro con el socialismo de la provincia.



Y el segundo dato que alimentó la curiosidad por el respaldo a Clara García fue que el socialismo santafesino respalda como candidato presidencial al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.



En relación a Schiaretti, Patricia Bullrich también marcó la agenda opositora de la semana cuando públicamente le pidió al mandatario cordobés que dé un paso al costado y renuncie a su postulación a la Presidencia, apostando así a una hipotética incorporación de los más de 900.000 votos obtenidos por el frente electoral Hacemos por Nuestro País.



La aventura no le salió bien a Patricia Bullrich, y tanto Schiaretti como Randazzo, el candidato a vicepresidente, negaron que vayan a bajarse de la compulsa de octubre.



Este domingo, cuando se sepa el resultado de la elección de gobernador en Santa Fe, hasta esa provincia podría viajar también el jefe de Gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta, perdedor en las PASO de JxC.



Larreta quiere estar allí para levantarle la mano a Pullaro, a quien él mismo respaldó, mientras que al comando de Bullrich su presencia le sirve ante encuestas que muestran que la exministra de Seguridad no logra retener los votos que obtuvo el alcalde porteño en su postulación presidencial en las PASO.



Mientras tanto, todavía hay incertidumbre respecto del rol que tendrá el elxmandatario Mauricio Macri en la campaña de Patricia Bullrich.



Macri hasta ahora no hizo gestos explícitos de respaldo a la candidata; además, cerca de Bullrich provocó molestia su 'coqueteo' con Javier Milei, a quien nunca termina de cuestionar. Se aguarda su aparición con un respaldo contundente a Bullrich en los próximos días.



En paralelo, Bullrich definió con su equipo de campaña las nuevas líneas argumentales. Entre otras ideas, la candidata ya comenzó a repetir en los reportajes que su postulación encarna el concepto de un país "ordenado" para contraponerlo con el "caos" que le adjudican a Milei.



Otra idea de campaña es que existe un "nuevo Juntos por el Cambio", apalancado en el surgimiento de figuras como, por ejemplo, Marcelo Orrego en San Juan o Ignacio Torres en Chubut, los gobernadores electos en esas provincias, y quizás un intento de despegarse de la gestión de Macri al frente de la Casa Rosada (2015-2019).



La campaña de Bullrich también definió voceros por áreas, quienes comenzaron a cuestionar las propuestas de Milei como "inaplicables", siendo el portavoz más importante Carlos Melconian, por su capacidad de comunicación e impacto mediático.



El mejor ejemplo, indican, es que mientras el candidato libertario habla de dolarización, sus expertos económicos matizan que este proceso podría tardar entre dos o tres años.



Otra idea de campaña que Bullrich comenzó a repetir en las entrevistas es que ella encarna una candidatura "humanista".



Se busca así posicionar a Milei en el lugar de un técnico solamente preocupado por la economía y porque "cierren los números".



"Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante", dijo Bullrich esta semana en un intento de quedar asociada con ese concepto.



La candidata busca así definir su perfil luego de quedar desacomodada en el plano discursivo, ya que en las PASO Milei terminó encarnando muchos de sus eslóganes de campaña.



En síntesis, según se analiza en el bunker de Bullrich, "hubo un discurso que sirvió para ganarle a Larreta pero que ahora hay que cambiar y posicionarse en otro lugar para diferenciarse de Milei".



De ese modo, una parte fundamental de la estrategia estará focalizada en la provincia de Buenos Aires, donde son conscientes de que incluso en la eventualidad de un triunfo nacional de JxC es posible que Axel Kicillof retenga la gobernación.



"Esto es muy importante, porque sin la Provincia (Buenos Aires) va a estar muy condicionado el próximo Gobierno nacional y las transformaciones que pretendemos hacer", le dijo a esta agencia uno de los principales armadores de Bullrich en ese territorio.