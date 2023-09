Obra pública: mea culpa y proyecto a futuro de Marcos Calvente, el candidato oficialista en Guaymallén

Los candidatos de Mendoza siguen en plena campaña pensando en las elecciones del próximo 24 de septiembre en las que se elige al próximo gobernador, pero además intendentes y concejales en once municipios. Uno de ellos es Guaymallén.

Marcos Calvente, candidato por el frente Cambia Mendoza, explicó en MDZ Radio cuáles son sus propuestas en caso de ser electo para continuar con la gestión de Marcelino Iglesias y nombró como prioridad “la modernización del Estado”.

“Pero no una modernización entendida como la digitalización, sino con repasar todos los procedimientos administrativos para cada uno de los trámites municipales y repasar el sistema normativo en el cuál se fundamentan todas las acciones que se realizan en el municipio. Hay que empezar desde ahí, porque hay municipios que tienen ordenanzas con 50, 60 años de antigüedad que responden a otra característica de la realizad. Hay que actualizar”, detalló y agregó: “Después de ese trabajo, que es arduo, agregarle tecnología”.

“Hay que repasar el Estado en general, cómo dialoga con la gente para que tenga una interacción mucho más rápida y barata con el municipio”, insistió Calvente en Sonría lo Estamos Filmando.

¡Muchas gracias vecinos de Guaymallén!



Nuestro agradecimiento por la confianza depositada. Redoblamos el compromiso para seguir trabajando fuertemente por el departamento y mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. #NuevaEtapa #NuevasMetas pic.twitter.com/LtSfEYaIVF — Marcos Calvente (@marcoscalvente) June 12, 2023

Además, expresó que “hay candidatos que prometen eliminar 30 tasas; primero que no hay 30 tasas. Después confunden tasas con aforo, son dos tributos distintos y tienen que ver con esto, un Estado que es menos moderno demanda más plata para realizar un trámite. Si uno moderniza el Estado se va a necesitar menos plata y se va a poder eliminar un aforo o una tasa”.

Calvente indicó que “otro de los aspectos importantes es seguir con obras icónicas que falta hacer, siempre siguiendo con este criterio de la refuncionalización de lo urbano, pensando con obras de largo plazo que tienen que ver con las redes de agua, cloacas, el alumbrado público, las veredas y después la calle. Y no retroceder a lo que era antes de hacer obra de superficie”.

Respecto de las críticas por demoras en la obra privada, justificó: “Teníamos primero ciertas situaciones que tienen que ver con la dignidad, con poder vivir en condiciones básicas en Guaymallén: había 40 barrios que se inundaban. Para erradicar eso tuvimos que hacer 300 mil metros de cuneta. Nos pusimos como objetivo resolver el problema del drenaje urbano en Guaymallén y hace siete años venimos construyendo cunetas y canales, en la zona urbana y rural”.

“Si nos poníamos a modernizar el Estado hace siete años cuando a la gente se le inundaba la casa, no se podía transitar en las calles, no teníamos apeaderos, teníamos una mala iluminación, no hubiera sido la respuesta adecuada. Uno va atendiendo lo que es más importante y que resulta primordial para los vecinos”, señaló.

“Esa cámara que se conformó (la Cámara de Desarrolladores Urbanos Medianos y Pequeños) versa sobre leyes y no ordenanzas: el plexo jurídico que afecta las inversiones inmobiliarias en concreto tiene que ver con lo provincial, hay una ley de loteo que regula esa actividad”, explicó. “El problema con la gestión anterior a la nuestra no estaba en la obra pública o en los contratos de obra pública. Los hechos de corrupción y de mal ejercicio de la función pública tienen que ver más con estos temas, el desarrollo inmobiliario. Hubo que ponerse rígidos en ese aspecto”.

Calvente también reconoció que “es un problema para los vecinos convivir con tanta obra, lo reconocemos. No solo es un problema de molestia, no solo afecta la vida sino también la actividad comercial. Pero es ineludible”.

“Las obras se súper planifican: tenemos una oficina de Proyectos que es la más grande de la provincia, por eso hemos realizado tanta obra pública”, añadió y cerró: “Hay que repensar algunas cosas que tienen que ver con la injerencia y las jurisdicciones entre el municipio y el gobierno provincial”.