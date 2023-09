Miguel Fernández se mostró confiado en derrotar a Kicillof y recuperar la provincia: "Tenemos un plus"

En diálogo con MDZ, Miguel Fernández - el intendente radical de Trenque Lauquen, presidente del foro de intendentes boinas blancas bonaerense y compañero de fórmula de Néstor Grindetti - dio detalles de cómo van a encarar la campaña para ganar la provincia de Buenos Aires. Dijo que, al ser una fórmula que por primera vez está integrada por intendentes en ejercicio, les da "una ventaja adicional. Conocemos la realidad de los vecinos de la provincia. No nos los cuenta ningún asesor”.

El candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio afirmó que intensificarán la campaña, hablándole a los vecinos con la verdad; además, dijo que si ganan las elecciones el gabinete va estar conformado por exintendentes con los cuales trabajarán en dos equipos, uno que atienda las necesidades del conurbano y otro para intensificar el esquema productivo. “Son dos realidades diferentes”.

Miguel Fernández sostuvo que la segunda etapa de la campaña la están encarando con mucha energía e intensidad, “con la expectativa de seguir mejorando el resultado, estamos muy cerca de ganar la provincia y vamos a trabajar mucho para lograrlo”.

Al ser consultado por MDZ sobre cómo iban a buscar al ciudadano que no votó en las PASO y de qué forma reconquistarían al votante de Juntos por el Cambio que buscó otra opción, respondió: “Vamos a salir a buscar los votos hablándole al bonaerense con sinceridad, con propuestas operativas; algo que venimos haciendo con Néstor antes de las PASO. Nosotros no vendemos humo, no queremos ilusionar a la gente para que tenga una nueva desilusión”.

“Sabemos cómo hacerlo. Con Néstor somos intendentes en ejercicio, conocemos los problemas de la gente y sabemos cómo resolverlos. Y creo que tenemos una oportunidad histórica, por primera vez, de llevar ese modelo de gestión del territorio a una escala provincial. Y dando vuelta la manera de gestionarla para tener efectividad, que es lo que la gente necesita de verdad”.

En cuanto a cómo afectó la interna al espacio opositor, teniendo en cuenta que el PRO no está acostumbrado a las internas, Miguel Fernández dijo: “El radicalismo en las internas hace docencia. Así que ahora, con esta experiencia del PRO en una interna, que más allá de algún chisporroteo, un pequeño roce casi intrascendente; estuvimos a la altura de lo que demandaban las cosas”, agregó. “Es cierto que había un reclamo de la gente, que nos decían 'no se peleen'. Entiendo que las discusiones que se dieron en la interna no estuvieron en el nivel de pelea, estuvieron en el nivel de debate. Creo que esta etapa ya se cerró y ahora estamos todos juntos“.

“De todas maneras, la pregunta recurrente es, ¿Cómo se consolida el voto? El voto lo consolidamos hablando de nuevo con la gente. Los dirigentes son importantes, pero es mucho más potente conectar con la gente de vuelta. Esa conexión que vimos en las PASO que hizo que Patricia puediera triunfar en la interna a nivel nacional y que nos hizo triunfar a nosotros en la provincia, la tenemos que amplificar. Convencer a los que no fueron a votar de que vayan, poder capturar ahí el voto que nos está faltando y salir a convencer a los que eligieron otras alternativas que el cambio posible, es el cambio racional. Ese cambio que necesitamos para gobernar la provincia está a la vuelta de la esquina y necesitamos de cada uno de esos votos para lograrlo”, afirmó el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el cambio.

Sobre cómo se ve presidiendo el Senado bonaerense, Miguel Fernández afirmó: “Me veo muy bien. Además, yo pretendo que mi rol, más allá de lo institucional como vicegobernador, sea el de colaborar activamente con la gestión. Los intendentes somos hacedores natos y los exintendentes que conozco que están en la Legislatura a veces tienen la sensación de que no son útiles. Hay que agarrarlos junto a los que lleguen este año y armar un equipo desde la Legislatura, pero con la visión de la acción”.

Finalmente, el compañero de fórmula de Néstor Grindetti remarcó que, al ser intendentes y conocer desde el territorio el gerenciamiento de la cosa pública, les da un adicional para llegar a al Sillón de Dardo Rocha: “Con Néstor somos un binomio, trabajamos juntos. Armonizamos muy bien interpersonalmente, nuestra relación es de amigos. Tenemos el mismo diálogo que teníamos antes, pero ahora es mas consustanciado. Creo que vamos a tener una oportunidad histórica de un binomio de intendentes, convocando a otros exintendentes para colaborar en esta transformación de la provincia”.