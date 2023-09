El oscuro panorama de Emilio Monzó ante una posible victoria de Javier Milei

Emilio Monzó fue una pieza clave durante una parte del Gobierno de Mauricio Macri articulando políticamente desde su rol de presidente de la Cámara de Diputados. Cuando llegaron los desacuerdos, bajó el perfil y se fue alejando del núcleo formado por el expresidente dentro del PRO.

Antes de las PASO, el oriundo de Carlos Tejedor decidió acercarse a Patricia Bullrich. Le dio su apoyo por sobre Horacio Rodríguez Larreta y hoy sin formar parte de los incondicionales de la exministra de Seguridad sigue apoyando al espacio, aunque ante un eventual balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei acompañaría al actual ministro de Economía ya que "cualquiera que venga hacia este lugar (centro), voy a ser solidario. Massa es más de centro que Milei. Soy de centro, siempre voy a estar ahí".

Aunque aclaró que si Sergio Massa llega al balotaje y si "está con el kirchnerismo, no voy a estar".

Consciente de lo que se viene el 22 de octubre, cuando los argentinos vuelvan a las urnas para definir si hay nuevo presidente o si se va a un balotaje, el diputado nacional vaticinó un oscuro futuro para Juntos por el Cambio y el peronismo en caso de que el tercero en discordia, Javier Milei, repita lo que hizo en las PASO y sea electo como el sucesor de Alberto Fernández en el Sillón de Rivadavia.

Emilio Monzó formó parte de la foto que en marzo logró Bullrich en Mendoza.

"Cualquiera sea el resultado electoral, y si gana Milei con más razón, se terminó el esquema político de los últimos 20 años. “Si gana Milei, esto está estallado. Este sistema del 2001, 2003, está terminado", sentenció y agregó: "Se rompen Juntos por el Cambio, el peronismo y todo lo que conocemos".

En una entrevista con FM Radio con Vos, Emilio Monzó también habló del panorama actual de la política nacional, donde de un lado está el kirchnerismo y del otro Juntos por el Cambio. "No hay coherencia ideológica. Se armaron por un condicionante de la sociedad. Acá era el kirchnerismo o antikirchnerismo. Juntemos todo lo que hay afuera y todo lo que hay adentro. Ahora no va más eso, porque en el fondo hay mucha incoherencia que es imposible sostener después de esta elección".

Sobre el fenómeno Milei, Emilio Monzó destacó que "en la incertidumbre el loco avanza, porque tiene la certeza de la locura. Ante tamaña incertidumbre quien habla con mayor firmeza es quien más atractivo tiene, y si apela a emociones negativas hoy, en un mundo intoxicado, logra la atención".

"El camino hacia la polarización es natural para lograr un impacto electoral, pero te aleja de resolver problemas complejos. Y es un problema de la democracia de Occidente, no es sólo en Argentina. Milei es un espejo, no es algo más profundo, no es que va a transformar la realidad", finalizó.