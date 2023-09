El duro cruce entre Marcos Galperin y un militante K por YPF

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, mantuvo un duro cruce con un militante kirchnerista tras el fallo adverso que el país recibió en el juicio por la expropiación de YPF. Según la sentencia, dictaminada por la jueza Loretta Preska, la Argentina deberá pagar una cifra cercana a los 16.000 millones de dólares.

“¿Cuántas escuelas se pagarían con esto? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánta obra pública? Duele en el alma. ¿Será que solo mediante fallos de jueces en EE.UU. podremos aprender como sociedad y dejar de ser autoritarios e irresponsables?”, se lamentó Galperin en su cuenta de Twitter.

La jueza Preska rechazó los argumentos presentados por los abogados del país y emitió un dictamen favorable a los argumentos presentados por los letrados del fondo Burford Capital. Por su parte, el Gobierno apelará la decisión, según anticipó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

En su fallo, la jueza le dio la razón a Burford en tres puntos clave: la fecha que se establece como referencia de la toma de control de YPF, la tasa de interés a aplicar -un 8%- y la fórmula para calcular el monto de la indemnización. Esos parámetros dejan el monto final de la indemnización cerca de US$16.000 millones, según estimaciones.

Tras lamentarse por el fallo, Galperin se cruzó con un militante kirchnerista que cuestionó su mensaje. "Es un número menor al que pagaríamos con los impuestos que vos evadís, GARCA", le espetó el militante oficialista.

"A ver tontín, yo no evado nada, en ningún lado. Si sos Peroncho y celebrás "combatir al capital" después cuando el capital se va, no lloriquees porque "se la fugaron" o porque "no pagan impuestos". Festejen que ganaron y se fue el capital, no? O sos esquizofrénico?", fue la dura respuesta de Galperin.