Con críticas a Javier Milei, Sergio Massa bromeó con el gobernador que dijo que renunciaría

Con un mensaje cargado de optimismo, Sergio Massa le respondió a Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, su aseveración de que terminaría abandonando su cargo por la supuesta falta de recursos si Javier Milei llega a ganar las elecciones. “No vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones", le dijo el ministro de Economía durante un acto en el cual el riojano estaba conectado por teleconferencia.

"Te quiero transmitir una certeza a vos y a todos los riojanos, quiero que te quedes tranquilo y que se queden tranquilos, no vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones y vamos a ser gobierno en la Argentina", le comunicó Sergio Massa al gobernador riojano, a quien lo apodan "gitano". Durante el Simposio Regional de Infraestructura del Estado, el candidato a presidente agregó: "Vamos a poder trabajar juntos después del 10 de diciembre".

Massa además también arremetió contra Javier Milei. Se hizo viral un video en donde el candidato liberal trataba de "mogólico" a otra persona, por lo que varias personas lo criticaron. Massa no fue la excepción: "Quiero transmitir nuestra solidaridad con ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina). Creemos en una sociedad que incluya. No descalificamos ni discriminamos".

Sin mencionar el nombre de Milei, Massa aseveró: "O gobierna la Argentina del interior, la del cordón industrial del Gran Buenos Aires, la del trabajo, o gobiernan las 60 manzanas de la City y los esclavos de Wall Street”. “Estamos discutiendo si vivimos en una sociedad donde hay equilibrio de fuerzas en las relaciones sociales o si vivimos en la selva. Por eso es el cuentito del león: porque nos plantean la ley de la selva”, agregó.

El momento donde el gobernador de La Rioja especula con su renuncia

La polémica frase de Ricardo Quintela la dijo el miércoles en un acto inaugural con vecinos de La Rioja. "Lamentablemente tengo que decir que si esto no sucede así (que gane Massa), se van a restringir los recursos para la provincia, va a ser dificultoso para nosotros resolver los problemas, y este gobernador, si es que no le va bien, tiene que presentar la renuncia, porque yo no voy a tomar una sola decisión en contra de la gente", especuló.