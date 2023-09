Un gobernador dice que podría renunciar si gana Javier Milei

Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja, dijo que va a tener que renunciar si gana Javier Milei las elecciones presidenciales, porque no va a tomar "una sola decisión en contra de la gente".

El gobernador, que ganó nuevamente las elecciones provinciales, imponiéndose ante el candidato de Juntos por el Cambio Felipe Álvarez y Martín Menen, de LLA, habló durante un acto en su provincia sobre la sorpresa que generaron las PASO de agosto, en donde el líder libertario ganó sobre Patricia Bullrich y Sergio Massa.

"Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, y este gobernador, si no le va bien, tiene que presentar la renuncia", explicó Quintela.

Lo cierto es que el gobernador dijo que no quiere encontrarse en la situación de "quitarle derechos" a la gente, siguiendo indicaciones del poder ejecutivo libertario, si esto llegara a ser así.

Mira el video: lo que va hacer Quintela si gana Milei

"Lo que nos van a pedir desde allá es que retiremos los derechos de la gente, que bajemos sueldos, jubilaciones, que vendamos las empresas del Estado, que vendamos las casas, que no las regalemos", agregó el funcionario.

"No conoce La Rioja, no conoce a las familias de La Rioja, no le deben absolutamente nada a este hombre y sin embargo lo votaron" apuntó el riojano, dando a entender que Milei "no hizo nada" para recibir votos en aquella provincia.

No es el primer dirigente que se pone en contra de Milei y de los libertarios. Desde hace varios días distintas organizaciones sociales, políticas y de DD.HH se pronunciaron en contra de LLA, luego del acto que convocó Victoria Villarruel, la vice del economista, en la Legislatura Porteña. Además, la Iglesia también se pronunció en contra del movimiento libertario, que tiene muchos votos, pero pocos aliados en la clase política opositora, negados a apoyar a pesar de los triunfos.