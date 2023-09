La sorprendente confesión de Juan Grabois que deja mal parados a Javier Milei y Sergio Massa

Juan Grabois tiró una bomba política durante la entrevista que mantuvo con Alejandro Fantino en el estudio de Neura Media. Según el excandidato a presidente por Unión por la Patria, Javier Milei consiguió armar sus listas partidarias en todo el país "con toda gente de Sergio Massa".

"Lo tengo totalmente claro. No sé si le dio una mano o no él, se que la gente era del partido de Massa. A mí no me cabe la menor duda que no son enemigos acérrimos", aseguró, al tiempo de afirmar que Ramiro Marra era uno de ellos.

De esta forma, el dirigente social se sumó a quienes denunciaron un pacto entre ambos aspirantes a presidente para que referentes del massismo integren las listas de La Libertad Avanza en las últimas elecciones.

"Se rodeó de toda una banda de experonistas, exmenemistas y del ex Frente Renovador. ¿Cómo te pensás que armó las listas en todas las provincias? ¿Con toda gente de la nueva política, con todos pibitos libertarios. Son todos politiqueros de punta, todos punteros. Entonces, no me jodan con que no es la casta", completó.

Pese a esto, el referente de Patria Grande le pidió a sus electores que voten al ministro de Economía en octubre ya que “Bullrich o Milei serían infinitamente peor”.

“Votar a Milei o Bullrich es un suicidio colectivo. Con Massa no vamos a sufrir tanto. Prefiero que el pueblo coma un poquito peor de lo que quisiera y tener la esperanza que después avance con un recambio generacional, un proyecto político distinto y mejor que vaya a un proceso de disolución del Estado. Yo que hice campaña en contra suya y vengo acá a decir ´Vótenlo a Massa´. Y lo digo con absoluta convicción. Él es la mejor opción en este contexto", cerró.