La demoledora posición de Carolina Píparo tras la controversia de Victoria Villarruel por el homenaje a "víctimas del terrorismo"

Mientras persiste la polémica por el homenaje realizado por Victoria Villarruel a las "víctimas del terrorismo", en las redes sociales se viralizaron un serie de tuits anteriores de la candidata a gobernadora bonaerense Carolina Píparo, con posteos de respaldo a la ampliación de Derechos Humanos.

Las publicaciones corresponden a la época en donde la actual dirigente de La Libertad Avanza era parte de Juntos por el Cambio. Allí se puede encontrar mensajes vinculados con las infancias trans e incluso felicitando a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo por la recuperación de un nieto desaparecido.

"Difícil poder adivinar cómo es la vida de alguien sin su identidad, sin su historia. Felicitaciones a las Abuelas por esta lucha que hoy trae luz a la vida de la#Nieta129", expresó en 2019.

Uno de los tuits que le recordaron a Carolina Piparo

Ante la difusión de estos viejos tuits, la aspirante de Javier Milei a suceder a Axel Kicillof rompió el silencio y dio réplica a quienes la critican por sus posturas pasadas.

"Por supuesto me acuerdo y sigo pensado lo mismo, que haya habido una dictadura atroz e injustificable no quita que las organizaciones terroristas hayan asesinado. Ni siquiera entiendo que no lo entiendan, es una discusión absurda", escribió Píparo.

El descargo de Píparo

Durante la jornada del martes, Píparo realizó una caminata en Merlo junto a Javier Milei como parte de una serie de recorridas en el Conurbano luego de quedar segunda en las PASO, a poca distancia de Unión por la Patria.