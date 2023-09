Axel Kicillof comparó al peronismo con una vieja banda de rock: “Es tiempo de componer una nueva canción”

Con el aula magna de la facultad de Psicología de La Universidad Nacional de La Plata colmada de militantes, el gobernador Axel Kicillof participó junto al excandidato a presidente Juan Grabois y la legisladora porteña Ofelia Fernández de una “mateada”, en el marco de la campaña electoral de Unión por la Patria.

Durante los discursos no faltaron las chicanas y los jueguitos como si fuera un show de stand up; abundaron las menciones del atentado a Cristina y las embestidas contra la derecha encarnizadas en las figuras de Macri, Milei y Patricia Bullrich. Tampoco faltó el ninguneo de Kicillof a Rodríguez Larreta por haber perdido la interna de Juntos por el Cambio.

Del acto participó, como un espectador de lujo, el ministro de Justicia bonaerense y candidato a intendente de La Plata Julio Alak, que se tomó unos cuántos verdes cebados por Grabois mientras hablaban la legisladora porteña y el gobernador.

La primera en hablarle a la militancia fue Ofelia Fernández, que bautizó el encuentro como “la mateada de los petisos”. Para luego hacer un análisis de lo que fue el triunfo de Milei en las PASO por la derechización de la juventud y haciendo una autocrítica, dijo: “La política no le está dando soluciones a los jóvenes.”

La legisladora porteña le pidió a la militancia que no le tenga miedo a Milei ni a Bullrich: “No tengan miedo, en la historia argentina hubo momentos peores que este”, aseguró y agregó: “Nosotros somos de la generación que vio a Videla morir en la cárcel, tenemos que ser los guardianes de la memoria del pueblo para que los defensores del golpe de Estado no lleguen a la Rosada”.

En tanto, acusó a la oposición de armar relatos contra el oficialismo: “No compren de la mala que venden esos personajes. Ahora están instalando que Lali (Esposito) vive del Estado cuando desde chiquita labura en la tele. A los libertarios los conozco muy bien, se la agarraron conmigo y con mi vieja armándome todo tipo de operaciones. No hay que tenerles miedo, hay que enfrentarlos para sacarles las caretas”. Finalmente, Ofelia Fernández manifestó: “No soy candidata y les juro que voy a hacer campaña como nadie. Les pido que militen para que Axel y Massa ganen la elección”.

A su turno, el exprecandidato a presidente de Unión por la Patria Juan Grabois afirmó que “la patria está en peligro”, y le pidió al peronismo que termine con las internas: “Basta de boludeces, se acabó el internismo. Hay que votar a Axel, pero también hay que votar a Massa y a Rossi”.

“Massa no me cae simpático y estoy poniendo la trucha diciendo que hay que votar a Massa. A partir de ahora, para mí Massa es rubio, alto y de ojos celestes – aclarando entre risas -, no pará, mentira, no es para tanto”.

En cuanto al resultado de las PASO, el exprecandidato a presidente de Unión por la Patria dijo: “Gente de nuestro pueblo, de las barriadas, votaron a un falso profeta; el no verlo fue una señal de imbecilidad. El fenómeno Milei se ve claramente en el mapa del interior del país, por el deterioro que sufrieron los trabajadores de las economías populares, algo que no pasó en la Capital y la provincia de Buenos Aires”.

“Le pedí a Massa que rompa el chanchito y ponga plata en el bolsillo a los trabajadores informales, que son los que más perdieron por la presión del FMI. Es una de las medidas que le pedimos a Massa desde el Frente Patria Grande como parte del acuerdo electoral”, sostuvo el dirigente social.

Sobre Kicillof, Grabois afirmó: “Axel es la llama de esperanza más fuerte que tenemos hoy. Nos dio el triunfo más importante” y, reivindicando el rol de la militancia, sostuvo: “Los que están acá no van a tener ningún cargo, no son candidatos a nada, son militantes populares que hacen las cosas por su cabeza, por su corazón, por sus convicciones, y esto de casta no tiene nada”.

Finalmente, el gobernador en su discurso, como si fuera un hit, se refirió a la persecución judicial que sufrió el kirchnerismo durante el gobierno de Macri y dijo: “Fueron todas causas truchas, yo tuve que aguantarme 36 causas armadas. Desde el macrismo había una campaña destinada a terminar con el kirchnerismo, persiguiéndonos y estigmatizándonos".

Kicillof, al hablar de las primarias, le pegó a Larreta y a Juntos por el Cambio, dijo que “el rasgo más distintivo de las PASO fue que hasta hace seis meses había un tipo que se pensaba como el futuro presidente y ahora a Larreta hay que ir a buscarlo para ver dónde anda escondido”.

Asimismo, agregó: “Miren qué enseñanza nos deja el pueblo sobre eso, acá lo que se pinchó fue el globo amarillo, la gente le dijo no a Juntos por el Cambio".

Por otra parte, el gobernador llamo a la dirigencia de Unión por la Patria y a la militancia a "hacer un mea culpa grande", afirmando que “no sabemos transmitir el mensaje que queremos hacer llegar a los laburantes, a los sectores populares y a los empresarios”. Le pidió a la militancia que hable con los que faltan, que sean empáticos y solidarios: “Mostremos lo que somos. Hay que poder decirle a la sociedad cómo vamos a dar vuelta esta situación, no alcanza con decir que vamos a mejorar, tenemos que construir una nueva utopía".

Por último, Kicillof se refirió al cambio generacional que debe hacer el peronismo, comparándolo con una vieja banda de rock que toca siempre lo mismo: “Nosotros que somos parte del peronismo decimos Perón, Evita, Néstor y Cristina, no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país. Pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo. No podemos vivir más de Perón, Evita, Néstor y Cristina y no es justo que lo vivamos”.

Agregó: “Tiene tufillo a esas bandas de rock que tocan los viejos grandes éxitos y uno sabe que va a haber que componer una nueva, no una que sepamos todos, una nueva. Tenemos que ir un poco más allá; hacer un esfuerzo creativo para poder expresar algunas ideas anteriores de una manera nueva”.