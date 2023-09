San Carlos: ganó Alejandro Morillas y Marcelo Romano pelea el segundo lugar

Cerraron los comicios y las miradas quedaron puestas en San Carlos, el único de los siete departamentos en el que tres de las fuerzas que compiten mantenían esperanzas de imponerse. El hecho de que todos pensaban que podían se debía a la escasa diferencia de porcentajes obtenidos en las PASO de abril, donde apenas cuatro puntos separaron al primero del segundo. El aparato del oficialismo municipal se enfrentó al aparato del Gobierno provincial, que buscaba arrebatarle la comuna del Valle de Uco a uno de sus exaliados. Los primeros resultados provisorios -con el 95% de las mesas escrutadas- ubican a Alejandro Morillas como ganador y Marcelo Romano pelea palo a palo el segundo lugar con Silvio Pannocchia.

Unión Popular -un partido local- busca seguir conduciendo la comuna a través del frente Encuentro por San Carlos (con miembros del Partido Demócrata y el Partido Libertario), con Alejandro Morillas como candidato. En la otra vereda se encuentra Silvio Pannocchia, el exfuncionario municipal radical que -además- es cuñado de Alfredo Cornejo, también oriundo de ese territorio. Participa el exsenador provincial Marcelo Romano, del Partido Verde, que tuvo una buena performance en las PASO de abril y que busca ganar terreno. Por último, bajo el ala del Frente Elegí y con menores chances, se postula el concejal Juan Torres.

A poco tiempo de que la Junta Electoral diera a conocer los primeros resultados oficiales a través de su sitio web, fue indicado a MDZ que Alejandro Morillas se ubicó en la primera posición con 31,5% de los votos. Pannocchia no atravesó la barrera del 29,5% de las primarias, mientras que Marcelo Romano remontó con 29,1% de los sufragios. Torres superó el 4,7%.

Marcelo Romano emitió su sufragio.

Qué ocurrió en las PASO

Morillas cosechó en abril 33,74% de los votos y la diferencia con el segundo espacio es de cuatro puntos. En segundo lugar se colocó el frente Cambia Mendoza que -junto a Nuevos Rumbos- obtuvo 29.57% de los sufragios. Allí, fue Silvio Pannocchia el vencedor en la interna que lo enfrentó a Edgardo Abraham. Pannocchia es el exdirector de Producción e Industria del municipio tras haber dejado el cargo en febrero, después de que el partido del intendente Rolando Scanio abandonara Cambia Mendoza.

El Partido Verde logró 21,59% de los votos. Marcelo Romano, abogado ambientalista y exsenador provincial que dejó su banca en el la Legislatura en el recambio de mayo de 2022, le ganó la interna a Leonor Bianchetti. Los Verdes se posicionaron como tercera fuerza, aunque -considerando la escasa diferencia de puntos- sueñan con tener una buena performance.

Según pudo averiguar MDZ, en las últimas semanas se vio desplegado el poder del aparato municipal de Unión Popular y, también, del provincial por parte de Cambia Mendoza. De esta manera, el protagonismo quedaría en manos de Morillas y Pannocchia. El primero aprovechó el hecho de ser oficialismo y, además, de que el referente de Unión Popular -Jorge Difonso- adquiriera mayor relevancia a nivel provincial en lo que refiere a La Unión Mendocina. De ser electo, Morillas contará con el apoyo explicito de Omar De Marchi, quien viajará esta noche al búnker de Encuentro por San Carlos.

Alejandro Morillas con el diputado provincial y exintendente de San Carlos, Jorge Difonso.

Pannocchia, pisó el acelerador en las últimas semanas de campaña y se mostró en recorridos con el candidato a vicepresidente de la Nación en representación de Juntos por el Cambio, Luis Petri. El senador nacional y aspirante a la Gobernación, Alfredo Cornejo, fue una pieza clave para ganar terreno y buscar achicar la diferencia porcentual que separaba a Pannocchia de Morillas.

En tanto, existe expectativa respecto de cómo se distribuirán las bancas del Honorable Concejo Deliberante. En el caso de que se manejen los mismo números de abril, el radicalismo no ganaría la Intendencia, pero ingresaría dos nuevos concejales. Así, quedaría con cuatro bancas, si se tiene en cuenta la que ocupa Nuevos Rumbos, hoy aliado de la UCR. Encuentro por San Carlos alcanzaría tres lugares, mientras que el Partido Verde sumaría una más, considerando la que ya ocupa Leonor Bianchetti. El peronismo no tendría la misma suerte. No sumará ediles, pero todavía quedará Torres como el único representante del partido.

Los resultados

Al tratarse del sistema de Boleta Única Papel, desde la Junta Electoral esperan que los primeros resultados puedan ser difundidos a partir de las 21:30.