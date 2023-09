En vivo: se tensa el debate entre los candidatos a jefe de Gobierno en CABA

Los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Unión por la Patria), Ramiro Marra (La Libertad Avanza) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda-Unidad) participan este miércoles del debate público estipulado como obligatorio en el Código Electoral porteño previo a las elecciones de octubre.



El debate de los cuatro candidatos que resultaron electos por sus fuerzas políticas en las elecciones primarias del 13 de agosto comenzará a las 20, tendrá una duración 90 minutos más los cortes publicitarios y contará con seis bloques que estarán moderados por una dupla de periodistas propuestos por los canales América, Canal 9, Telefé, El Trece y TV Pública.



Los ejes pautados para la jornada denominada "La Ciudad Debate" serán Autonomía, Sistema político, Justicia y Seguridad; Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Género y Diversidad; Vivienda, Ambiente y Desarrollo Productivo, y Infraestructura, Gestión Urbana y Código Urbanístico.



Los participantes tendrán prohibido llevar "objetos, documentos, gráficos, láminas o diarios" a fin de "mantener la fluidez y que ningún material interrumpa el foco principal y la comunicación directa entre los candidatos en igualdad de condiciones y la ciudadanía".



Sólo estará permitido un soporte papel en cada atril, "respetando la regla que el mismo no podrá ser mostrado en cámara", por lo cual dispondrán de hojas en blanco y una lapicera.

20:45 | La discusión por salud mental se mete en el debate porteño

Jorge Macri metió la temática al preguntarle a Ramiro Marra su visión sobre la actual normativa. "Los problemas de salud mental son cada vez mayores. Y un motivo fue esa cuarentena cavernícola. Nos encerraron, hizo que mucha gente empiece a tener problemas. Tenemos una visión que la salud mental es una prioridad", expresó el integrante de La Libertad Avanza.

20:40 | La picante chicana de Santoro a Marra por la educación sexual

"Creo en la educación sexual integral, a diferencia de otro candidato que dijo que había que educarse con pornografía", lanzó Santoro en referencia implícita al legislador porteño.

"Claramente no te importan los docentes Santoro, porque hay inflación", le respondió con dureza Marra.

20:35 | Macri mete a Kicillof en el debate: "Que gane Néstor Grindetti en la provincia y no Axel Kicillof"

Así respondió el candidato de Juntos por el Cambio, al ser consultado por Marra acerca del estado de los hospitales colapsados en la Ciudad de Buenos Aires.

"La primera solución que tengo es que gane Grindetti en la provincia y no Kicillof. Tenemos que entender que mucha gente que se atiende en la Ciudad viene de la provincia. La solución es bastante más compleja", subrayó.

20:30 | Marra explotó contra Biasi: "Abusas de los pobres, no respetas las reglas"

Ocurrió cuando la candidata de izquierda interrumpió la intervención del referente de La Libertad Avanza. "¿Qué te importa lo que hace la gente", le dijo Biasi a lo que Marra subió la apuesta y respondió: "Son unos delincuentes".

20:20 | "No te preparaste para este debate": durísima arremetida de Marra contra Santoro

El filoso comentario del libertario se dio a raíz de que el dirigente del oficialismo le consulte por presuntos vínculos con la familia Macri por la compra de sus acciones.

"Realmente querés salir tercero. ¿Viste una noticia en un canal kirchnerista? El kirchnerismo me quiere seguir persiguiendo. En serio me hacés esa pregunta", disparó Marra y cuando Santoro quiso interrumpirlo, añadió sin filtro: "No podes interrumpir, no te preparaste para este debate".

20:15 | Primer cruce entre Macri y Santoro por recursos de la Ciudad

"¿Qué hiciste para recuperar los fondos que le han robado a la Ciudad?", le preguntó Jorge Macri a Santoro en referencia a la coparticipación.

Santoro, en tanto, le recordó su origen como intendente de Vicente López y agregó "Mi posición siempre va a ser en defensa de los porteños". El referente de Juntos por el Cambio le respondió asegurando que el kirchnerismo elige la Ciudad para vivir.

20.10 | Leandro Santoro y un insólito problema de audio

Al momento de hablar, el micrófono del candidato de Unión por la Patria no funcionó y aprovechó para chicanear contra Macri. "No voy a echarte la culpa", lanzó. "No pueden gestionar el debate", ironizó Ramiro Marra.

20.05 | Minuto de presentación inicial

Ramiro Marra dio el puntapié para iniciar con el debate. "Represento a una sociedad que está cansada, harta y triste y una dirigencia política que está fracasando", sostuvo al tiempo de remarcar que su objetivo es entrar al balotaje y dejar "tercero al kirchnerismo".

Luego, fue el turno de Vanina Biasi, quien apuntó primero contra el kirchnerismo. "Las medidas que acaban de tomar son más inflacionarias y auguran una nueva devaluación", disparó.

"Milei se presenta como la salvación pero trae un paquete de medidas que va a liquidar a la clase trabajadora. Y en el macrismo quisieron ocultar que entregaron la ciudad a la corporaciones inmobiliarias", agregó.

Acto seguido, le tocó a Jorge Macri y mencionó a su primo Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. "Pretendo llegar más lejos y seguir mejorando ciudad de Buenos Aires", aseguró.

20.00 | Empezó el debate a jefe de Gobierno porteño

Los moderadores presentan las reglas y a los postulantes a mandatarios porteños. Minutos antes del inicio, los cuatro postulantes se sacaron una foto en conjunto.