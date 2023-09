El tajante motivo por el que Martín Tetaz comparó a Sergio Massa con Nicolás Maduro

Tras al anuncio que realizó Sergio Massa sobre el bono de $94.000 para trabajadores informales, Martín Tetaz cuestionó la medida e incluso no dudó en compararlo con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Al final, Sergio Massa era como Nicolás Maduro, adelantó la Navidad. ¿Se acuerdan que Maduro adelantó la Navidad? Hizo la fiesta antes", comenzó diciendo el diputado nacional de Juntos por el Cambio. Acto seguido, completó: "Massa está regalando, está como Papá Noel ahora, se puso el gorrito y está repartiendo".

En diálogo por TN, el economista calificó la iniciativa del candidato presidencial de Unión por la Patria como "una barbaridad" y argumentó que está "adelantando la recaudación que le corresponde al próximo gobierno"

"Están quemando todas las naves. Ya lo hicieron con las importaciones. Con las importaciones dejan una deuda de más de 20 mil millones de dólares en importaciones. Ahora lo están haciendo con estos otros impuestos", añadió.

Consultado por la inflación que dejará el gobierno de Alberto Fernández, Tetaz sostuvo que se irá con un índice cercano al "200 por ciento". "Sin ganan nos va a llevar un piso de 300 o 400 el año que viene", alertó. En ese sentido, el legislador le pidió a los votantes que en los próximos comicios elijan a cualquiera de los candidatos excepto al del oficialismo.

"Si no nos quieren votar a nosotros, no nos voten. Voten a Nicolás Del Caño si quieren. Pero voten en contra de este gobierno. Si la sociedad quiere pararle, tiene que ir masivamente a las urnas a votar en contra de este gobierno para que definitivamente se termine el 22 de octubre esta historia. No hay otra salida.", cerró.